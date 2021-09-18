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2021.09.18 09:15

Оппозиционный Союз "аграриев" и "зеленых" угрожает премьеру импичментом

BNS2021.09.18 09:15
Рамунас Карбаускис
Рамунас Карбаускис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Оппозиционный Союз "аграриев" и "зеленых" Литвы в пятницу сообщил, что предъявляет ультиматум премьер-министру Ингриде Шимоните, возглавляющей правоцентристское правительство – если в течение трех недель не будут выполнены условия, выдвинутые партией, в отношении нее будет инициировано вынесение вотума недовери.

Такое решение совет Союза "аграриев" и "зеленых" принял в пятницу на своем заседании.

Требования заключается в том, чтобы И. Шимоните в течение трех недель отмежевалась от "налоговой реформы, увеличивающей налоговое бремя для жителей", в корне изменила стратегию борьбы с пандемией COVID-19 и вакцинации, публично отчиталась о затратах на борьбу с мигрантским кризисом, а также назвала четкие сроки, когда нелегальные мигранты будут возвращены в государства происхождения.

"Если эти требования не будут выполняться, совет принял решение обязать теневое правительство Союза "аграриев" и "зеленых" вместе с фракцией этой партии в Сейме устроить импичмент премьеру И. Шимоните", – говорится в пресс-релизе партии.

Как утверждают "аграрии", экономика страны оказалась в критической ситуации, между тем, по их словам, планируется обложить налогом леса и увеличить налоги на землю, на недвижимость, обложить налогом автомобили, повысить цену вывоза мусора и пр.

Совет Союза "аграриев" и "зеленых" утверждает, что "допущены серьезные ошибки при борьбе с пандемией COVID-19 и организации вакцинации, что не только вызвало противостояние в обществе, но и вызвало тяжелые социально-экономические последствия, нанесло вред психическому здоровью людей, процессу обучения детей".

"Я призываю все оппозиционные фракции в Сейме присоединиться к требованиям, которые Союз "аграриев" и "зеленых" выдвигает к правительству И. Шимоните", – сказал председатель партии Рамунас Карбаускис.

У "аграриев" в Сейме самая многочисленная оппозиционная фракция – 22 парламентария.

В соответствии с уставом Сейма, вынесение вотума недоверия премьеру или министру может инициировать не менее одной пятой состава парламента, то есть не менее 29 членов сейма.

Однако чтобы отправить премьера или министра в отставку, за это во время тайного голосования должно проголосовать не менее половины всех членов Сейма, то есть не менее 71 депутата.

Рамунас Карбаускис
Рамунас Карбаускис
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Рамунас Карбаускис
# Литва
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