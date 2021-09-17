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2021.09.17 11:10

В Жежмаряй открывается отреставрированная синагога

BNS, LRT.lt2021.09.17 11:10
Отреставрированная синагога в Жежмаряй
Отреставрированная синагога в Жежмаряй / Kaišiarodorių rajono savivaldybės nuotr.

В пятницу в Жежмаряй, в Кайшядорском районе, открывается отреставрированная деревянная синагога.

Районные власти обещают, что в восстановленном здании будут проходить образовательные программы, концерты, просмотры фильмов, выставки, семинары, ремесленные мастерские.

Иудейский храм, построенный во второй половине XIX века, особо пострадал во время большого пожара в начале XX века. Синагога была восстановлена в 1920 году и пережила войны прошлого века и годы советского правления.

Эта синагога – уникальный объект деревянного зодчества среди объектов подобного типа в Европе, ее реставрация началась в 2016 году.

Отреставрированная синагога в Жежмаряй
Отреставрированная синагога в Жежмаряй / Žiežmarių kultūros centro feisbuko nuotr.

Из 150 синагог, которые когда-то были в Литве, осталось лишь более десяти. Это вторая реставрированная в Литве и адаптированная к деятельности деревянная синагога, первая была открыта после реставрации в 2017 году в Пакруоисе.

Старая часть города Жежмаряй имеет статус «городского памятника». В городе имеется церковь святого апостола Иакова (построена в 1924 году), памятник свободы,

Отреставрированная синагога в Жежмаряй
Отреставрированная синагога в Жежмаряй
Отреставрированная синагога в Жежмаряй
Отреставрированная синагога в Жежмаряй
1 / 2Kaišiarodorių rajono savivaldybės nuotr.
Отреставрированная синагога в Жежмаряй
Отреставрированная синагога в Жежмаряй
2 / 2Žiežmarių kultūros centro feisbuko nuotr.
Отреставрированная синагога в Жежмаряй
Отреставрированная синагога в Жежмаряй
# Культура
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