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2021.09.16 10:16

Литва передаст США останки трех жертв Второй мировой войны

BNS, LRT.lt2021.09.16 10:16
Флаг США
Флаг США / Reuters/Scanpix nuotr.

В четверг Литва передаст останки трех американских пилотов, погибших в Литве во время Второй мировой войны,.

Церемония состоится рядом с Факультетом медицины Вильнюсского университета, сообщило Посольство США в Литве.

В ней примут участие посол США в Литве Роберт С. Гилкрист, вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс, архиепископ Вильнюса Гинтанас Грушас.

Останки будут отправлены в американский штат Небраска, где находится военная лаборатория, проводящая современные исследования ДНК, после чего они будут переданы родственникам погибших.

Три американских пилота были сбиты в феврале-марте 1944 года, их останки искали более 75 лет.

Посольство не комментирует место и время их обнаружения.

Флаг США
Флаг США
1 / 1Reuters/Scanpix nuotr.
Флаг США
# Литва
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