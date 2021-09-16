Литва передаст США останки трех жертв Второй мировой войны

В четверг Литва передаст останки трех американских пилотов, погибших в Литве во время Второй мировой войны,.

Церемония состоится рядом с Факультетом медицины Вильнюсского университета, сообщило Посольство США в Литве.

В ней примут участие посол США в Литве Роберт С. Гилкрист, вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс, архиепископ Вильнюса Гинтанас Грушас.

Останки будут отправлены в американский штат Небраска, где находится военная лаборатория, проводящая современные исследования ДНК, после чего они будут переданы родственникам погибших.

Три американских пилота были сбиты в феврале-марте 1944 года, их останки искали более 75 лет.

Посольство не комментирует место и время их обнаружения.