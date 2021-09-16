Скончался известный литовский фотохудожник Ромуалдас Ракаускас

На 81-ом году жизни скончался лауреат Национальной премии Литвы в области культуры и искусства, фотохудожник Ромуалдас Ракаускас. О его смерти ЛРТ сообщила его дочь.

«Литва и мир потеряли чрезвычайно талантливого творца, мастера фотографии, взгляд которого постоянно дарил нам моменты безграничной радости. С творчеством Ромуальдаса Ракаускаса связана эпоха фотографии, в которой отражалась неповторимая мягкость повседневной жизни», - говорится в соболезновании президента Гитанаса Науседы.

Премьер-министр Ингрида Шимоните написала, что с уходом фотографа, фотокорреспондента, художника и общественного деятеля Р. Ракаускаса закрылась еще одна страница литовской фотографии.

Р. Ракаускас родился в 1941 году в Акмене. Изучал журналистику в Вильнюсском университете, работал в изданиях Literatura ir menas, Musu gamta, в 1967–2004 годах был руководителем и редактором отдела иллюстрации культурного журнала Nemunas.

В 1969 году Р. Ракаускас с соратниками основал Литовское общество фотографии. Он организовал более 70 персональных выставок в Литве и за рубежом.

Цикл "Цветение" / R. Rakausko nuotr.

Самая известная работа Р. Ракаускаса - фотоцикл «Цветение» (1974–1984). Десять лет художник путешествовал по Литве, наблюдая за весенним цветением, начавшимся в разное время в разных частях страны. Фотографируя встреченных людей, позирующих на фоне лепестков, а иногда и свою дочь, он создавал так называемые поэтические метафоры - образы, которые выражали обобщенные идеи, ценности и всегда отличались лирическим видением мира, характерными для Ракаускаса.

В 2004 году Р. Ракаускас был удостоен Государственной премии в области культуры и искусства, в 2009 году - Национальной премии в области культуры и искусства.

Работы фотографа находятся в Литовском национальном художественном музее, Французской национальной библиотеке в Париже, Международном центре фотографии в Нью-Йорке и других.

За свое творчество он также был награжден Рыцарским крестом Ордена Гедиминаса.