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2021.09.16 10:06

Скончался известный литовский фотохудожник Ромуалдас Ракаускас

BNS, LRT.lt2021.09.16 10:06
Romualdas Rakauskas (1977)
Romualdas Rakauskas (1977) / R. Požerskio archyvo nuotr.

На 81-ом году жизни скончался лауреат Национальной премии Литвы в области культуры и искусства, фотохудожник Ромуалдас Ракаускас. О его смерти ЛРТ сообщила его дочь.

«Литва и мир потеряли чрезвычайно талантливого творца, мастера фотографии, взгляд которого постоянно дарил нам моменты безграничной радости. С творчеством Ромуальдаса Ракаускаса связана эпоха фотографии, в которой отражалась неповторимая мягкость повседневной жизни», - говорится в соболезновании президента Гитанаса Науседы.

Премьер-министр Ингрида Шимоните написала, что с уходом фотографа, фотокорреспондента, художника и общественного деятеля Р. Ракаускаса закрылась еще одна страница литовской фотографии.

Р. Ракаускас родился в 1941 году в Акмене. Изучал журналистику в Вильнюсском университете, работал в изданиях Literatura ir menas, Musu gamta, в 1967–2004 годах был руководителем и редактором отдела иллюстрации культурного журнала Nemunas.

В 1969 году Р. Ракаускас с соратниками основал Литовское общество фотографии. Он организовал более 70 персональных выставок в Литве и за рубежом.

Цикл "Цветение"
Цикл "Цветение" / R. Rakausko nuotr.

Самая известная работа Р. Ракаускаса - фотоцикл «Цветение» (1974–1984). Десять лет художник путешествовал по Литве, наблюдая за весенним цветением, начавшимся в разное время в разных частях страны. Фотографируя встреченных людей, позирующих на фоне лепестков, а иногда и свою дочь, он создавал так называемые поэтические метафоры - образы, которые выражали обобщенные идеи, ценности и всегда отличались лирическим видением мира, характерными для Ракаускаса.

В 2004 году Р. Ракаускас был удостоен Государственной премии в области культуры и искусства, в 2009 году - Национальной премии в области культуры и искусства.

Работы фотографа находятся в Литовском национальном художественном музее, Французской национальной библиотеке в Париже, Международном центре фотографии в Нью-Йорке и других.

За свое творчество он также был награжден Рыцарским крестом Ордена Гедиминаса.

Romualdas Rakauskas (1977)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“, kadre – Povilas Požerskis (1980)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Цикл "Цветение"
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas (1977)
Romualdas Rakauskas (1977)
1 / 19R. Požerskio archyvo nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“, kadre – Povilas Požerskis (1980)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“, kadre – Povilas Požerskis (1980)
2 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
3 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
4 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
5 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
6 / 19R. Rakausko nuotr.
Цикл "Цветение"
Цикл "Цветение"
7 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
8 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
9 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
10 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
11 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
12 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
13 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
14 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
15 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
16 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
17 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
18 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Vilniaus šiokiadieniai“ (1960–1965)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Vilniaus šiokiadieniai“ (1960–1965)
19 / 19R. Rakausko nuotr.
Romualdas Rakauskas (1977)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“, kadre – Povilas Požerskis (1980)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Цикл "Цветение"
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Žydėjimas“ (1974–1984)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Mūsų Kaunas“ (1967–1976)
Romualdas Rakauskas, iš ciklo „Vilniaus šiokiadieniai“ (1960–1965)
# Культура
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