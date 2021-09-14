Маяускас: почему за простейшие сделки с недвижимостью нотариусу нужно заплатить 400 евро?

Сейм Литвы не поддержал предложение снизить пенсионный возраст для нотариусов и приставов с 70 до 65 лет.

Такие поправки внес глава парламентского Комитета по бюджету и финансам, консерватор Миколас Маяускас, аргументируя намерениями обеспечить более частую сменяемость нотариусов и приставов.

За такие поправки к законам О нотариате и О приставах проголосовало 40 членов Cейма, против было 16, а 47 депутатов воздержались.

М. Маяускас сказал, что сейчас у нотариусов и приставов исключительные условия.

"Не хватает рациональных аргументов объяснить, почему за простейшие сделки с недвижимостью нотариусу нужно заплатить 400 или 500 евро, и за все это отвечает государство, которое обеспечивает нотариусам условия деятельности и пожизненную прибыль. Проще говоря, это болото, которое наш долг осушить", – сказал М. Маяускас.

Он также утверждал, что в течение ближайших десяти лет абсолютное большинство нотариусов будет пенсионного возраста.

Парламентарии, которые скептически отнеслись к поправкам, говорили, что не понимают смысла поправок – почему с аргументами о высоких доходах нотариусов предлагается снизить для них пенсионный возраст вместо того, чтобы предпринять шаги, направленные на то, чтобы сделать систему более прозрачной, повысить подоходный налог.

Согласно приведенным М. Маяускасом данным, сейчас в Литве насчитывается 239 нотариусов, из них 66% (157) - старше 50 лет, 26% (62) – старше 60 лет, 15% (36) – старше 65 лет.

По словам М. Маяускаса, из-за монопольной деятельности и исключительных условий сменяемость представителей этой профессии исключительно низкая, и если снизить пенсионный возраст, это позволит прийти в эту сферу молодежи.

Литовская палата приставов говорит, что предложение поспешное, а в большинстве демократических стран возрастной ценз для представителей свободных профессий, к которым относятся и приставы, вообще не установлен.