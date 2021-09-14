Эпидемиолог Дайва Размувене: эпидемиологическая ситуация в Литве только ухудшается

«Эпидемиологическая ситуация в Литве только ухудшается», - констатирует эпидемиолог Дайва Размувене. Об этом она сказала в интервью Радио ЛРТ.

«За минувшие выходные было зарегистрировано больше 1000 новых случаев заболевания за сутки. И такая повышенная заболеваемость фиксируется с прошедшей недели. В Литве сейчас 15 муниципалитетов, которые попали в «черную» зону, в основном это запад страны, кроме того, фиксируется много позитивных тестов на COVID-19», - говорит Дайва Размувене.

По ее словам, в Литве остались всего три «желтые» зоны, в которых фиксируется до 50 заболевших на 100 тысяч населения – это Аникщай, Купишкис и Расейняй.

«В западной части страны еще в период отпусков начали расти цифры заболеваемости, их ухудшили и массовые мероприятия. Сейчас по Литве циркулирует дельта-штамм, который очень быстро распространяется, поэтому все идет к тому, что заболеваемость будет только увеличиваться», - говорит эпидемиолог.

Она констатирует, что объем вакцинации в стране можно назвать недостаточным. За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 4304, а вторую – 6 096 человек. В общей сложности с начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70% населения старше 12 лет.

«Если мы будем сравнивать с другими странами, к примеру, со Скандинавией, то там объемы вакцинации в старшей возрастной группе достигают даже 95-100 процентов, а мы не достигаем даже 60 процентов. Поэтому увеличиваются случаи госпитализации людей старшего возраста. Мы за короткое время вряд ли достигнем 90 процентов привитых, так как уже опоздали», - отмечает Д. Размувене.

По ее мнению, введение ограничений для людей без паспорта возможностей может улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Это может улучшить ситуацию, но только в случае, если вакцинация будет активно продолжаться. За последний месяц-полтора темпы вакцинации снизились в три раза. Нам нужно найти непривитых людей, к ним должны приехать мобильные пункты и их вакцинировать там, где они живут»,- заключила эпидемиолог.