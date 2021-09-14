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2021.09.14 09:33

Пограничники и армия не зафиксировали связанных с учениями "Запад" инцидентов

BNS, LRT.lt2021.09.14 09:33
"Запад 2021"
"Запад 2021" / AP nuotr.

Пограничная служба и армия Литвы не зафиксировали инцидентов, связанных с проводимыми Беларусью и Россией учениями "Запад-2021", особого движение на приграничных территориях также не отмечено.

"Необычных тенденций, которые следует связывать с "Западом", пограничники не фиксировали. Инцидентов, которые следует связывать с учениями, тоже пока не было", – сказал представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

ВС наблюдают за воздушным пространством Литвы и ее территорией, а также за исключительной экономической зоной в Балтийском море.

Военнослужащие России и Беларуси в пятницу начали практические действия совместных военных учений "Запад-2021".

По данным оборонного ведомства России, активная фаза недельных учений проходит на девяти полигонах России и пяти полигонах Беларуси.

Западный военный округ указывает, что в общей сложности в учениях будет задействовано примерно 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц военной техники.

На территории Беларуси, как сообщают ведомства Минска, в учениях будет задействовано около 13 тыс. военнослужащих, примерно 2,5 тыс. их - из России.

"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
1 / 7AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
2 / 7AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
3 / 7AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
4 / 7AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
5 / 7AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
6 / 7AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
7 / 7AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
# Литва# Беларусь
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