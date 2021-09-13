В субботу вечером на 78-ом Венецианском кинофестивале полнометражная лента литовского режиссера Лауринаса Барейши "Пилигримы" была избрана лучшим фильмом конкурсной программы "Горизонты".

"Горизонты" является второй по важности программой Венецианского кинофестиваля, посвященная молодым авторам и талантам, ленты которых отличаются смелостью, оригинальностью и новыми формами эстетики кино.

Продюсер фильма Клементина Ремейкайте рассказала в интервью LRT.lt, что не может поверить в такое большое достижение.

"Пилигримы" литовского режиссера получили приз в Венеции / A. Solomino nuotr.

«Мы в шоке, это просто невероятно. Мы действительно не ожидали, не можем в это поверить. Это мой первый полнометражный фильм с Лауринасом. Я просто не знаю, это бывает раз в жизни, чтобы литовский фильм полуил такую высокую оценку. Мы очень, очень счастливы», - сказала К. Ремейкайте.

Фильм "Пилигримы" рассказывает об истории прибывших в Кармелаву Паулюса и Индре, которые пытаются выяснить обстоятельства совершенного четыре года назад там убийства брата Паулюса и парня Индре Матаса.



Кармелава - небольшой городок в Каунасском уезде в центральной части Литвы. В 2011 году его население составляло 1395 человек. Город Кармелава расположен в 6 км к северо-востоку от Каунаса, недалеко от второго по загруженности гражданского аэропорта в Литве - Каунасского международного аэропорта.

"Пилигримы" литовского режиссера получили приз в Венеции / Stop kadras

Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире кинофестивалем, основанным в 1932 году.



Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля получила лента "Событие" режиссера Одри Диван.



