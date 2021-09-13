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2021.09.13 10:46

В Литве за сутки от COVID-19 скончались 19 человек, 489 новых случаев

BNS, LRT.lt2021.09.13 10:46
Вильнюс
Вильнюс / Shutterstock nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом и 19 летальных исходов, сообщил во понедельник Департамент статистики.

Из умерших 16 не были привиты от COVID-19. Трое скончавшихся были привиты, но они входили в возрастную группу 70 лет и старше.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 385,6 случая на 100 тысяч жителей.

В настоящее время в больницах страны находятся 847 пациентов с коронавирусом, 49 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 3582 ПЦР-теста и 3796 тестов на антиген COVID-19.

За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 149, а вторую – 86 человека. В общей сложности с начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70% населения старше 12 лет.

С начала коронавирусной пандемии этой болезнью в Литве переболели 308 тыс. человек, из них 9663 всё еще больны.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 4711 человек, из них 57 были полностью привиты.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1Shutterstock nuotr.
Вильнюс
# Литва
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