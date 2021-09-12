В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание

В воскресенье около полудня значительные силы пожарных устремились к столичному торговому центру «Панорама», где на подземной стоянке загорелся автомобиль.
О происшествии пожарным сообщили в 11:06.
Как информировали портал LRT.lt в отделе координации ситуаций департамента противопожарной безопасности и спасения, на месте происшествия работает довольно большое количество пожарных расчетов.
Подземная автостоянка была сильно задымлена.
По словам представителей департамента противопожарной безопасности и спасения, на месте происшествия работали четыре автоцистерны и одна машина с лестницей.
«В настоящее время ведутся ликвидационные работы», - сообщила порталу LRT.lt представитель отдела координации ситуаций департамента.