В воскресенье около полудня значительные силы пожарных устремились к столичному торговому центру «Панорама», где на подземной стоянке загорелся автомобиль.

О происшествии пожарным сообщили в 11:06.

Как информировали портал LRT.lt в отделе координации ситуаций департамента противопожарной безопасности и спасения, на месте происшествия работает довольно большое количество пожарных расчетов.

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Подземная автостоянка была сильно задымлена.

По словам представителей департамента противопожарной безопасности и спасения, на месте происшествия работали четыре автоцистерны и одна машина с лестницей.

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«В настоящее время ведутся ликвидационные работы», - сообщила порталу LRT.lt представитель отдела координации ситуаций департамента.