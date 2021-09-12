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2021.09.12 13:48

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание

LRT.lt2021.09.12 13:48
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В воскресенье около полудня значительные силы пожарных устремились к столичному торговому центру «Панорама», где на подземной стоянке загорелся автомобиль.

О происшествии пожарным сообщили в 11:06.

Как информировали портал LRT.lt в отделе координации ситуаций департамента противопожарной безопасности и спасения, на месте происшествия работает довольно большое количество пожарных расчетов.

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Подземная автостоянка была сильно задымлена.

По словам представителей департамента противопожарной безопасности и спасения, на месте происшествия работали четыре автоцистерны и одна машина с лестницей.

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«В настоящее время ведутся ликвидационные работы», - сообщила порталу LRT.lt представитель отдела координации ситуаций департамента.

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
1 / 7J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
2 / 7J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
3 / 7J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
4 / 7J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
5 / 7J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
6 / 7J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
7 / 7J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
# Литва
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