Новости

2021.09.12 17:00

ФБР рассекретила первый документ о расследовании терактов 11 сентября

Радио «Cвобода»2021.09.12 17:00
Террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.
Террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. / AP nuotr.

Федеральное бюро расследований США вечером в субботу рассекретило первый документ, связанный с расследованием терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. Ранее о рассекречивании ряда документов к 20-й годовщине террористических атак на Нью-Йорк и Пентагон распорядился президент Джо Байден.

Документы, которые будут опубликованы, связаны с расследованием так называемого саудовского следа в событиях 11 сентября. Их рассекречивания требовал ряд родственников жертв, утверждающих, что к подготовке терактов могли иметь

Опубликованный в субботу документ содержит 16 страниц, часть его текста - как обычно бывает при публикации рассекреченных документов в США - скрыта. В документе, составленном в апреле 2015 года, пересказывается допрос бывшего сотрудника саудовского консульства в Лос-Анджелесе, который, как утверждается, контактировал с людьми, оказавшими "значительную материально-техническую поддержку" двум из 19 террористов, угнавших 11 сентября 2001 года самолёты, которые стали орудиями терактов. Имя допрошенного в документах скрыто, однако названы несколько имён саудовских подданных, контактировавших с будущими террористами.

Каких-либо утверждений о том, что власти в Эр-Рияде знали о подготовке терактов, в документе нет. Адвокат родственников погибших, однако, заявил, что документ подтверждает версию о возможной причастности саудовских властей к событиям 11 сентября. Саудовские власти приветствовали обнародование документов и вновь отвергли свою причастность к трагедии.

Накануне в Нью-Йорке прошли траурные мероприятия в память о жертвах трагедии. В них приняли участие бывшие и нынешний президент США. Ранее президент США Джо Байден призвал американцев к единству в специальном видеообращении.

Радио Свобода

Террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.
Террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.
1 / 1AP nuotr.
Террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
7
4 ч. назад

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание

7
Коронавирус в Китае
4 ч. назад

Der Standard: Число жертв Covid-19 в мире может быть в три раза выше официальных данных

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
5 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

8
Акция российских коммунистов против повышения пенсионного возраста
7 ч. назад

Le Monde: Жесты Коммунистической партии России по мере приближения выборов в Госдуму

Мигранты (архивное фото)
7 ч. назад

На территорию Литвы не впущено около десяти мигрантов; белорусский пограничник, возможно, нарушил границу

Виталий Портников
7 ч. назад

День опричника. Виталий Портников – о Путине и прошлом

Коронавирус в Литве
7 ч. назад

Скачок смертей от COVID-19: за сутки скончалось 16 человек, выявлено 810 случаев коронавируса

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 6
8 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Я никогда не прощу Россию": родственники погибших в рейсе МН17 - о жертвах и суде

6
Коронавирус в Испании
8 ч. назад

Почему Испания стала рекордсменом по вакцинации от COVID-19

Кадр из фильма "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна (1938 г.)
8 ч. назад

"Отвечать за Невского" не будет. СК отказался заводить уголовное дело против историка

Михаил Андриянов
"Русская улица" 7
2021.09.12 09:05
"Русская улица"

«Клайпедский Бэтмен» Михаил Андриянов: Нашему обществу не хватает эмпатии

7
Коронавирус в Литве
2021.09.12 10:12

Скачок смертей от COVID-19: за сутки скончалось 16 человек, выявлено 810 случаев коронавируса

Мигранты (архивное фото)
2021.09.12 10:57

На территорию Литвы не впущено около десяти мигрантов; белорусский пограничник, возможно, нарушил границу

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
2021.09.12 12:20
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

8
Клайпедская университетская больница
2021.09.12 07:25

Кавяцкис: больничный городок в Клайпеде изменится, в университете вновь будут готовить врачей

Коронавирус в Испании
2021.09.12 09:40

Почему Испания стала рекордсменом по вакцинации от COVID-19

Виталий Портников
2021.09.12 10:40

День опричника. Виталий Портников – о Путине и прошлом

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание
7
2021.09.12 13:48

В подземном паркинге супермаркета «Панорама» загорелся автомобиль, людям пришлось покидать здание

7
Вильнюсский художественный музей им. Витаутаса Касюлиса
2021.09.12 08:25

На выставку в Литву доставлены картины из Дании стоимостью 8,4 млн евро

Христо Грозев
2021.09.12 06:20

Христо Грозев утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета