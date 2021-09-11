Социал-демократы призывают повышать доходы населения

Совет Партии социал-демократов призывает правительство пересмотреть и более целенаправленно использовать инструменты, повышающие доходы населения.

Предложения, обсуждавшиеся на заседании Совета, также включают корректировки суммы необлагаемого налогами дохода, повышение минимальной заработной платы, сохранение льгот по налогу на добавленную стоимость за отопление.

Председатель партии Вилия Блинкявичюте говорит, что эти предложения помогут сократить неравенство между жителями с низким и средним уровнем дохода.

Заседание Совета социал-демократической партии / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вилия Блинкявичюте сказала однопартийцам, что, несмотря на рост популярности партии, нельзя почивать на лаврах.

На заседании партийного совета Блинкявичюте также заявила, что социал-демократы являются единственной левой партией в стране и должны доказать это избирателю, а не отдавать голоса новообразованной фракции бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса и Партии регионов.

Заседание Совета социал-демократической партии / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Говоря о работе фракции в Сейме, Блинкявичюте сказала, что у социал-демократов нет необходимости подписывать коалиционное соглашение с оппозиционными фракциями, чтобы занять пост лидера оппозиции.