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2021.09.11 10:30

Президент США в годовщину атак 11 сентября призвал сограждан к единству

DW2021.09.11 10:30
Террористический акт 11 сентября 2001 года
Террористический акт 11 сентября 2001 года / AP nuotr.

Единство не означает необходимость верить в одно и то же, пояснил Джозеф Байден. В годовщину терактов 11 сентября напомнил о важности взаимного уважения и веры друг в друга.

Президент США Джозеф Байден в субботу, 11 сентября, по случаю 20-й годовщины резонансных террористических актов призвал соотечественников к единству. "Единство - наша величайшая сила в то время, когда мы наиболее уязвимы", - заявил глава Белого дома, указав, что осознание этого обстоятельства стало для него основным уроком трагедии.

Подлинное чувство национального единства, которое можно было увидеть после дня терактов, проявляется очень редко, посетовал глава Белого дома. "В последовавшие за 11 сентября дни мы повсюду видели героизм", - отметил Байден. В то же время трагедия обнажила "темные стороны человеческой натуры - страх, злость, негодование и жестокость по отношению к американцам - мусульманам - истинным и верным последователям мирной религии", указал президент.

"Руководить не демонстрацией силы, а силой примера"

Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же, указал Байден. При этом глава Белого дома особо выделил необходимость взаимного уважения и веры друг в друга. Он призвал руководить не демонстрацией силы, а силой примера.

Между тем госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен напомнил об "исключительной солидарности" людей по всему миру. Во многих странах неравнодушные собрались у посольств и консульств США, молились, пели и плакали, оставляя написанные от руки послания, цветы и свечи, отметил глава американского Госдепартамента.

11 сентября исполняется ровно 20 лет с дня нападений боевиков террористической группировки "Аль-Каида" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате атак погибли почти 3000 человек.

DW

Террористический акт 11 сентября 2001 года
Террористический акт 11 сентября 2001 года
1 / 1AP nuotr.
Террористический акт 11 сентября 2001 года
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