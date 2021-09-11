В Литве – 1 061 случай коронавируса; 11 человек умерли, 9 из них не были привиты

По сообщению департамента статистики, в минувшие сутки в Литве подтвержден 1 061 случай коронавируса. За этот же период от COVID-19 в Литве умерли 11 человек, 9 из которых не были вакцинированы.

Из 11 скончавшихся трое относились к возрастной группе 50-59 лет, один – к возрастной группе 70-79 лет, шестеро – к возрастной группе 80-89 лет и один – к возрастной группе 90-99 лет.

Уровень заболеваемости в Литве за последние две недели вырос до отметки 366,3 случая на 100 тысяч жителей, а доля положительных диагностических тестов за последние 7 дней остается прежней и составляет 6,1 процента.

Тестирование на COVID-19 в литовской школе / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 307 622 человека, из этого числа в настоящее время больны 8 670 человек.

Всего в Литве с начала пандемии от COVID-19 умерло 4 669 человек, из которых 49 были полностью вакцинированы. Прямо или косвенно с COVID-19 связано 9 408 смертей.

Отмечается, что среди полностью вакцинированных от COVID-19 часто умирали люди, которые находились в иммунодепрессивном состоянии и не могли выработать полноценный иммунитет.

Тестирование на COVID-19 в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

В минувшие сутки одной дозой вакцины было привито 11 783 человека. 4 794 из них было вакцинировано первой дозой, а 6 989 – второй.

В минувшие сутки из-за болезни COVID-19 в стране было госпитализировано 103 человека. Таким образом, всего в больницах с этим диагнозом находится 940 пациентов.