Новости

2021.09.11 09:49

Прошлой ночью в Литву пытались попасть 40 мигрантов, никто из них не был пропущен

LRT.lt2021.09.11 09:49
Служба охраны государственной границы (архивное фото)
Служба охраны государственной границы (архивное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В течение минувших суток, с полуночи пятницы до полуночи субботы, пограничники развернули около сорока мигрантов, пытавшихся попасть на территорию страны из Беларуси в неразрешенных для этого местах.

В четверг это число составляло около 50, в среду – около 40, во вторник – около 20, в понедельник – около 30.

Никто из лиц, пытавшихся в пятницу нелегально пройти, не был пропущен.

В минувшие сутки около 40 мигрантов из Беларуси приблизились к литовской границе в трех районах – Игналинском, Варенском и Лаздийском. В Лаздийском районе вновь вчера было зафиксировано более половины таких иностранцев. В течение этой недели ежесуточно около половины мигрантов пытались пробраться из Беларуси в Западную Европу именно через Лаздийский район.

Литовским пограничникам и военнослужащим, приданным им в помощь, в минувшие сутки не пришлось применять служебное оружие, специальные меры или средства физического принуждения. Пограничный контроль с литовской стороны по-прежнему проводится в усиленном режиме.

Служба охраны государственной границы (архивное фото)
Служба охраны государственной границы (архивное фото)
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Служба охраны государственной границы (архивное фото)
# Литва
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