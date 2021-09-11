Прошлой ночью в Литву пытались попасть 40 мигрантов, никто из них не был пропущен

В течение минувших суток, с полуночи пятницы до полуночи субботы, пограничники развернули около сорока мигрантов, пытавшихся попасть на территорию страны из Беларуси в неразрешенных для этого местах.

В четверг это число составляло около 50, в среду – около 40, во вторник – около 20, в понедельник – около 30.

Никто из лиц, пытавшихся в пятницу нелегально пройти, не был пропущен.

В минувшие сутки около 40 мигрантов из Беларуси приблизились к литовской границе в трех районах – Игналинском, Варенском и Лаздийском. В Лаздийском районе вновь вчера было зафиксировано более половины таких иностранцев. В течение этой недели ежесуточно около половины мигрантов пытались пробраться из Беларуси в Западную Европу именно через Лаздийский район.

Литовским пограничникам и военнослужащим, приданным им в помощь, в минувшие сутки не пришлось применять служебное оружие, специальные меры или средства физического принуждения. Пограничный контроль с литовской стороны по-прежнему проводится в усиленном режиме.