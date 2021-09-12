Новости

2021.09.12 13:25

Der Standard: Число жертв Covid-19 в мире может быть в три раза выше официальных данных

Der Standard, InoPressa2021.09.12 13:25
Коронавирус в Китае
Коронавирус в Китае / AP nuotr.

"Сколько человек умерло в мире от Covid-19 на сегодняшний день? На этот вопрос не так просто ответить, - пишет австрийское издание Der Standard. - Это не в последнюю очередь связано с тем, что определение "от Covid-19" не совсем однозначно. Ведь, с одной стороны, некоторые люди, смерть которых связывают с Covid-19, умерли от других болезней, которые привели бы к смерти в аналогичные сроки. С другой стороны, многим людям, умершим в результате заражения вирусом Sars-CoV-2, не делался тест на вирус".

"Кроме того, есть люди, которые умерли во время пандемии, потому что больницы, переполненные пациентами c Covid-19, не смогли их принять. С другой стороны, если учитывать такие случаи, нужно иметь в виду и летальные исходы, которые не произошли, но произошли бы в обычное время - например, смерти от гриппа или загрязнения воздуха".

"Команда известного британского делового журнала The Economist попыталась учесть все эти факторы, чтобы определить глобальную избыточную смертность от Covid-19, используя метод, (...) при котором рассчитывается разница между числом людей, умерших в данном регионе за определенный период времени (независимо от причины), и числом смертей, которые можно было бы ожидать, если бы определенное обстоятельство (например, стихийное бедствие или вспышка болезни вроде Covid-19) не произошло".

Коронавирус во Франции
Коронавирус во Франции / AP nuotr.

"Используя этот метод, команда Сондре Ульвунда Солстада пришла к выводу, что общее число жертв более чем в три раза превышает официальные данные. Университет Джонса Хопкинса, Всемирная организация здравоохранения и другие учреждения считают, что от пандемии погибли около 4,5 млн человек, в то время как The Economist в своем новом выпуске оценивает реальную цифру в 15,2 млн человек", - говорится в статье.

"Этот вывод представляет собой актуализированные майские расчеты, которые также показали, что официальные цифры представляют лишь треть от действительного количества смертей. Следует признать, что диапазон относительно велик: действительное значение с вероятностью 95% находится между 9,3 млн и 18,1 млн смертей от Covid-19", - пишет Der Standard.

"Причина, по которой The Economist может дать лишь приблизительную оценку с широким диапазоном, заключается главным образом в том, что из 156 стран мира с населением более миллиона человек данные об общей и избыточной смертности имеются только по 84 странам".

Коронавирус в Колумбии
Коронавирус в Колумбии / AP nuotr.

"Чтобы заполнить эти пробелы, журналисты разработали модель, основанную на машинном обучении, которая оценивает количество смертей в каждой стране за каждый день с начала пандемии. Она опирается как на официальные данные о смертности, так и на более чем 100 других статистических показателей", - поясняет издание.

"Не совсем удивительно то, в каких регионах The Economist подозревает наибольшие расхождения: если разбить данные по континентам, то, по мнению журналистов, фактические цифры смертности в Азии и Африке занижены на 700 и 800% соответственно. (...) В ЕС, согласно расчетам, "действительные" цифры, скорее всего, выше официальных только на 7%".

"Показательны также оценки количества умерших по отношению к численности населения. (...) Так, The Economist подсчитал, что в некоторых странах, например, в Ираке, смертность от коронавируса составляет около 1% по отношению к общей численности населения", - передает Der Standard.

InoPressa

Коронавирус в Китае
Коронавирус во Франции
Коронавирус в Колумбии
Коронавирус в Китае
Коронавирус в Китае
1 / 3AP nuotr.
Коронавирус во Франции
Коронавирус во Франции
2 / 3AP nuotr.
Коронавирус в Колумбии
Коронавирус в Колумбии
3 / 3AP nuotr.
Коронавирус в Китае
Коронавирус во Франции
Коронавирус в Колумбии
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