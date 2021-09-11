Le Figaro: Учениями "Запад" Москва хочет навести ужас на НАТО

"С начала месяца Польша объявила 30-дневное чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Варшава обеспокоена и хочет дать об этом знать. Прежде всего, речь идет о потенциальном миграционном кризисе. Правительство президента Анджея Дуды обвиняет Минск в том, что он проводит стратегию гибридной конфронтации, умышленно позволяя попасть в Европу тысячам иракских и афганских беженцев, проходящим через его территорию. Польша не намерена открывать им двери убежища. А тут еще и учения "Запад", - пишет журналист Le Figaro Николя Барот.

"Помимо польской политической повестки, эти учения являются катализатором различных фантазий. С пятницы по 16 сентября Россия и ее союзница Белоруссия проведут у границы военное развертывание редкого масштаба, априори более крупное, чем в сезоне 2017 года, которое, по данным западных наблюдателей, собрало от 60 тыс. до 70 тыс. военнослужащих", - говорится в статье.

"Название "Запад" вписывается в военный план Кремля наряду с учениями "Восток", "Центр" или "Кавказ". Перед выборами в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября, Владимир Путин не мог отказать себе в удовольствии навести ужас на своих соперников", - отмечает автор статьи.

"(...) Военные маневры являются частью стратегического диалога. Чтобы удержать противника от нападения, необходимо произвести впечатление. Если бы не Covid, американцам тоже пришлось бы разместить 37 тыс. военнослужащих в Европе в 2020 году, чтобы продемонстрировать свои возможности", - комментирует Барот.

Учения "Запад-2021" / AP nuotr.

"Учения "Запад" - это некая форма ответа. "Всего в учениях примут участие до 200 тыс. человек, 80 самолетов и вертолетов, до 800 единиц военной техники, в том числе около 300 танков, более 200 орудий и более 10 кораблей", - заверяет французская компания Preligens, специализирующаяся на спутниковой разведке, основываясь на заявлениях российских официальных лиц.

(...) "Точная цифра мобилизации априори неизвестна: Россия заявляет, что будут задействованы менее 13 тыс. человек, чтобы ускользнуть от обязательств по "Венскому документу", который предусматривает присутствие внешних наблюдателей за пределами ОБСЕ", - пишет Le Figaro. "Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения. Так что мы будем бдительны", - заявил в начале сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Россия должна вести себя предсказуемо и прозрачно", - предупредил он.

"С 2014 года усилилась напряженность между НАТО и Россией. В 2017 году на учениях "Запад" организовывалась инсценировка контртеррористической операции. В этом году сценарий расскажет историю о внешней агрессии, проводимой западным альянсом". - говорится в публикации.

"Первая часть учений, проводимая на территории Белоруссии, будет проверять обороноспособность войск и готовность к ответным действиям. Второй этап, который продлится четыре дня, проиллюстрирует контрнаступление и возвращение утраченных территорий. Он будет разворачиваться в России. В то время, когда в западных генеральных штабах рассматриваются боевые действия "высокой интенсивности", Москва хочет показать своим противникам невозможность для них выиграть крупный конфликт", - резюмирует Николя Барот.

InoPressa