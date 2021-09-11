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2021.09.11 09:40

Сейм утвердил решение президента о расширении полномочий военных на границе

BNS2021.09.11 09:40
Сейм
Сейм / D. Umbraso/LRT nuotr.

Сейм Литвы в пятницу утвердил решение президента Гитанаса Науседы предоставить дополнительные полномочия военным на границе с Беларусью в условиях экстремальной ситуации.

В первый день осенней сессии Сейма принял постановление, которым утвердил подписанный президентом в августе соответствующий декрет.

Он позволяет военным при патрулировании на границе давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства.

Соответствующие права военные получили только на участке границы и в местах временного содержания или поселения лиц, которые незаконно пересекли границу.

Решение о дополнительных полномочиях для военных принимает Сейм, а между сессиями – президент, но в таком случае его решение должно быть утверждено на ближайшем заседании Сейма.

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью прибыло более 4 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

Справляться с ситуацией на границе пограничникам помогают и военные.

Сейм
Сейм
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Сейм
# Литва
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