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2021.09.10 14:39

В Русском драматическом театре Литвы – выставка о жизни евреев Литвы

LRT.lt2021.09.10 14:39
РДТЛ
РДТЛ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Темы еврейского искусства, литературы, книгоиздания, образования, здоровья и социальной опеки довоенной Литвы отражаются в компактной документальной выставке на английском языке «Reflections in a Shuttered Mirror» (Отражения в разбитом зеркале). В фойе Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) выставка будет сопровождать открытие 76-ого творческого сезона и премьеру спектакля «Поминальная молитва» по мотивам творчества классика еврейской литературы Шолом-Алейхема, говорится в сообщении театра.

В описании выставки говорится: «Можем ли мы сегодня в своем воображении воссоздать ту Литву? Или тот Вильнюс, о котором в 1920 г. на иврите писал поэт Залман Шнеур: «Вильна, старушка моя великая, столица еврейского народа / Ссыльный Иерусалим, северная отрада для древнейшего из народов!».

Выставка «Отражения в разбитом зеркале» раскрывает часть хранящихся в библиотеке Мартинаса Мажвидаса печатного и рукописного наследия иудаизма. В выставке используется фотография неизвестного автора, в которой зафиксирован обычный день во дворе Вильнюсской Большой синагоги, через который, не обращая внимания на безмятежно играющих детей, идет почтенный благочестивый человек. Изображение на фотографии повреждено, будто напоминая нам, что мы не можем представить себе, что для нас полностью откроется жизнь еврейской общины довоенной Литвы, остается лишь ностальгически любоваться ею. В выставке представлены только некоторые дорогие и выразительные фрагменты этого прошлого и важные личности того времени».

Передвижную экспозицию подготовил Центр иудаики при Департаменте исследований документального наследия библиотеки Мартинаса Мажвидаса. РДТЛ выражает свою благодарность Национальной библиотеке и Центру за сотрудничество и предоставление для выставки столь важных хранящихся в ней экспонатов.

Театр выражает искреннюю благодарность руководителю Центра исследований иудаизма др. Ларе Лемпертене, которая поделилась информацией и всесторонне консультировала работников РДТЛ.

Выставка в фойе театра на втором этаже будет открыта до 27 сентября.

РДТЛ
РДТЛ
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
РДТЛ
# Культура
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