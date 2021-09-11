Советником президента по вопросам безопасности стала Р. Малакаускене

Советником президента по вопросам национальной безопасности стала Рима Малакаускене, более двадцати лет работающая в сфере безопасности и обороны.

Она приступила к работе в Группе по национальной безопасности на этой неделе, сообщило в пятницу ведомство президента.

Р. Малакаускене последние четыре года работала советником по обороне в постоянном представительстве Литвы при НАТО.

Ранее она работала в министерстве обороны, курировала в нем сферу политики безопасности и обороны, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества по вопросам безопасности и обороны. Новая советник президента закончила магистратуру в институте международных отношений и политологии при Вильнюсском университете.

Р. Малакаускене - жена бывшего главы департамента государственной безопасности Повиласа Малакаускаса.

Р. Малакаускас возглавлял ДГБ с 2007 года до конца 2009 года, еще раньше - в 2004-2007 годах он возглавлял Службу специальных расследований.