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2021.09.10 16:16

На учения "Запад" в Беларусь оправляются несколько наблюдателей из Литвы

BNS, LRT.lt2021.09.10 16:16
"Запад 2021"
"Запад 2021" / AP nuotr.

За ходом организуемых Москвой и Минском военных учений "Запад 2021" в Беларуси будут наблюдать несколько представителей Литвы, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"На следующей неделе, по сути, в самые последние дни активной фазы учений, с нашей стороны должны быть два или три человека, которые будут представлять Литву и наблюдать за учениями со стороны", – сообщил министр в пятницу в Cейме.

При этом он обратил внимание на то, что "наблюдатели, как и политики этих стран, которые напрямую не связаны с управлением вооруженными силами, участвуют в показательных стадиях учений, им представляются официальные сценарии".

"А мы должны будем собрать всю информацию, пользуясь иными источниками, разведкой, чтобы видеть реальную картину", – пояснил А. Анушаускас.

"Запад 2021"
"Запад 2021" / AP nuotr.

В пятницу российские и белорусские военные приступили к практическим действиям совместных военных учений "Запад 2021".

По данным Минобороны РФ, активная фаза длящихся неделю учений состоится на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Беларуси.

Литовский министр обороны отметил, что учения являются крупномасштабными и сохраняют "определенную агрессивность". Он акцентировал, что Литва готова к различным сценариям, однако оснований для обсуждения возможного нападения нет.

"Запад 2021"
"Запад 2021" / AP nuotr.

"Невзирая на масштаб, напряжение в регионе, которое всегда создают учения подобного рода, мы, со своей стороны, подготовили планы, сценарии, реакции на любой повод событий, однако в данный момент нет оснований говорить о том, что под прикрытием учений было какое-то конвенционное нападение против государств НАТО", – заверил А. Анушаускас.

Западный Российский Военный округ отмечает, что в целом в учениях примут участие около 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц военной техники.

На учения также прибыли иностранные контингенты из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

На белорусской территории, по сообщению минских ведомств, в учениях участвуют около 13 тыс. военных, около 2,5 тыс. из них из России.

"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
1 / 9AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
2 / 9AP
"Запад 2021"
"Запад 2021"
3 / 9AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
4 / 9AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
5 / 9AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
6 / 9AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
7 / 9AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
8 / 9AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
9 / 9AP nuotr.
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
"Запад 2021"
# Литва# Россия# Беларусь
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