«Нет рабскому паспорту». В Вильнюсе проходит митинг против санитарных ограничений

Спустя месяц после митинга 10 августа, который прошел у Сейма и перерос в беспорядки, в Вильнюсе проходит очередная акция протеста. На этот раз - в самом центре столицы, на Кафедральной площади. Организатор мероприятия - Литовский союз семей.

На площади уже собралось порядка 1–1,2 тыс. человек. Портал LRT.lt напоминает, что разрешение было выдано на митинг, в котором могут принять участие 5-10 тысяч человек.

Артурас Олраускас, один из организаторов мероприятия, первым поднялся на сцену и обратил внимание собравшихся на то, что митинг проходит под окнами Министерства внутренних дел, за которыми, по его словам, «прячется Агне Билотайте».

Митинг на Кафедральной площади / E. Blaževič/LRT nuotr.

В начале митинга А. Орлаускас призвал минутой молчания почтить память павших за свободу Литвы и исполнить государственный гимн.

Организаторы раздали участникам митинга плакаты с надписью «Нет рабскому паспорту», на которых изображен поднятый средний палец.

На мероприятии также заметны плакаты с надписями: «Долой Сороса из Литвы», «Нет коррумпированному правительству», "Путин=Лукашенко=Шимоните. Место диктаторов за решеткой".

Митинг на Кафедральной площади / E. Blževič/LRT nuotr.

Вильнюсская мэрия выдала разрешение на проведение митинга с 10.30 до 16 часов.

Акция протеста проводится против планирующихся ограничений для лиц, у которых нет "паспорта возможностей" (санитарного сертификата), против ношения масок в школах, прочих мер контроля над пандемией, а также против закона о партнерстве и Стамбульской конвенции.

Накануне митинга в пятницу в столице были мобилизованы силы полиции, поставлены ограждения у зданий органов власти.

Правительство Литвы с 13 сентября вводит новые ограничения для людей, у которых нет "паспорта возможностей": они смогут делать покупки только в небольших магазинах и аптеках. Кроме того, сокращается список доступных им услуг – они не смогут посещать парикмахерские, салоны красоты, места торговли и развлечений, рестораны, бары, кафе.