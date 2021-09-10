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2021.09.10 11:18

«Нет рабскому паспорту». В Вильнюсе проходит митинг против санитарных ограничений

LRT.lt2021.09.10 11:18
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади / E. Blaževič/LRT nuotr.

Спустя месяц после митинга 10 августа, который прошел у Сейма и перерос в беспорядки, в Вильнюсе проходит очередная акция протеста. На этот раз - в самом центре столицы, на Кафедральной площади. Организатор мероприятия - Литовский союз семей.

На площади уже собралось порядка 1–1,2 тыс. человек. Портал LRT.lt напоминает, что разрешение было выдано на митинг, в котором могут принять участие 5-10 тысяч человек.

Артурас Олраускас, один из организаторов мероприятия, первым поднялся на сцену и обратил внимание собравшихся на то, что митинг проходит под окнами Министерства внутренних дел, за которыми, по его словам, «прячется Агне Билотайте».

Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади / E. Blaževič/LRT nuotr.

В начале митинга А. Орлаускас призвал минутой молчания почтить память павших за свободу Литвы и исполнить государственный гимн.

Организаторы раздали участникам митинга плакаты с надписью «Нет рабскому паспорту», на которых изображен поднятый средний палец.

На мероприятии также заметны плакаты с надписями: «Долой Сороса из Литвы», «Нет коррумпированному правительству», "Путин=Лукашенко=Шимоните. Место диктаторов за решеткой".

Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади / E. Blževič/LRT nuotr.

Вильнюсская мэрия выдала разрешение на проведение митинга с 10.30 до 16 часов.

Акция протеста проводится против планирующихся ограничений для лиц, у которых нет "паспорта возможностей" (санитарного сертификата), против ношения масок в школах, прочих мер контроля над пандемией, а также против закона о партнерстве и Стамбульской конвенции.

Накануне митинга в пятницу в столице были мобилизованы силы полиции, поставлены ограждения у зданий органов власти.

Правительство Литвы с 13 сентября вводит новые ограничения для людей, у которых нет "паспорта возможностей": они смогут делать покупки только в небольших магазинах и аптеках. Кроме того, сокращается список доступных им услуг – они не смогут посещать парикмахерские, салоны красоты, места торговли и развлечений, рестораны, бары, кафе.

Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
1 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
2 / 17J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
3 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
4 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
5 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
6 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
7 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
8 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
9 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
10 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
11 / 17E. Blževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
12 / 17J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
13 / 17J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
14 / 17J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
15 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
16 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
17 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
Митинг на Кафедральной площади
# Литва
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