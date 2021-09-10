Литовский политолог: Россия может появиться в 30-50 километрах от Вильнюса

Путин и Лукашенко объявили о масштабных договоренностях об интеграции России и Беларуси. Интеграция коснется в первую очередь экономики - объединятся энергетические рынки, появится общее платежное пространство.

Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко по итогам многочасовой встречи в Кремле в четверг, 9 сентября, объявили о договоренностях по масштабной интеграции их стран. В частности, РФ и Беларусь должны в рамках Союзного государства объединить свои энергетические рынки, в том числе газа, нефти и электроэнергии.

Страны планируют интегрировать национальные платежные системы и создать "общее платежное пространство". Лукашенко даже не исключил возможность возвращения к теме единой валюты, но Путин заметил, что говорить об этом пока рано и что важнее проводить "единую макроэкономическую политику", сообщает Deutsche Welle.

Всего представители России и Беларуси согласовали 28 союзных программ. До конца года должно пройти заседание Высшего госсовета союзного государства, где эти программы должны утвердить.

Политолог Людас Зданавичюс считает, что со стороны Москвы для Беларуси в вопросе возможной интеграции отведена роль обычного региона Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ.

- Конечно же, не хочется не гадать, но если смотреть по аналогии с более ранними встречами, то можно заметить, что уже минимум пару раз были такие ожидания, что Россия заставит Лукашенко все сдать, углубить интеграцию и ускорить путь к объединенному государству. Хотя уже сейчас в некоторых областях оно де-факто существует.



В первую очередь это военные области, нельзя говорить об отдельной белорусской армии или о российской. Но в этом случае, с большой долей вероятности оставлю шанс, что все будет иначе. Пока что все идет по уже знакомому сценарию: стороны встретятся, обсудят, но каких-то глубинных договоренностей скорее всего не достигнут.



Хотя еще три дня назад уже речь шла о подписании дорожных карт, которые должны были бы ускорить интеграцию в экономической, политической и других сферах. Но, видимо, до сих пор есть некое сопротивление со стороны Беларуси.

- Все упирается в то, что создается союзное государство. А у вас есть предположения, если оно все-таки будет создано, насколько самостоятельной в ней будет Беларусь?

- Понятно, что со стороны Москвы для Беларуси отведена роль обычного региона Российской Федерации, но может с более высоким номинальным статусом, как у Татарстана. Какие-то внешние атрибуты останутся, но суть – полная интеграция, чтобы Беларусь стала Россией.



Для нас это значит, что у нас будет граница с Россией не только со стороны Калининградской области, но и с Беларусью. Россия может быть в 30-50 километрах от Вильнюса. А хорошо это или плохо, будет зависеть от того, какой будет сама Россия. Понятно, что теперешняя Россия является недружественным государством по отношению к Литве.

Карта Литвы / Shutterstock.com

Некоторые изменения даже в последнее время произошли, как вы знаете, они договорились о создании учебных центров – один в Беларуси, а другой в России. Один из них — это центр подготовки войск противовоздушной, противоракетной обороны. В этом контексте уже появились сообщения, что на территорию Беларуси переброшены истребители СУ-30СМ с российскими экипажами, то есть определенные изменения уже сейчас есть, а как далеко они пойдут, это уже другой вопрос.