Новости

2021.09.10 08:51

Литовский политолог: Россия может появиться в 30-50 километрах от Вильнюса

Радио LRT, LRT.lt2021.09.10 08:51
В. Путин и А. Лукашенко
В. Путин и А. Лукашенко / AP nuotr.

Путин и Лукашенко объявили о масштабных договоренностях об интеграции России и Беларуси. Интеграция коснется в первую очередь экономики - объединятся энергетические рынки, появится общее платежное пространство.

Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко по итогам многочасовой встречи в Кремле в четверг, 9 сентября, объявили о договоренностях по масштабной интеграции их стран. В частности, РФ и Беларусь должны в рамках Союзного государства объединить свои энергетические рынки, в том числе газа, нефти и электроэнергии.

Страны планируют интегрировать национальные платежные системы и создать "общее платежное пространство". Лукашенко даже не исключил возможность возвращения к теме единой валюты, но Путин заметил, что говорить об этом пока рано и что важнее проводить "единую макроэкономическую политику", сообщает Deutsche Welle.

Всего представители России и Беларуси согласовали 28 союзных программ. До конца года должно пройти заседание Высшего госсовета союзного государства, где эти программы должны утвердить.

Политолог Людас Зданавичюс считает, что со стороны Москвы для Беларуси в вопросе возможной интеграции отведена роль обычного региона Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ.

- Конечно же, не хочется не гадать, но если смотреть по аналогии с более ранними встречами, то можно заметить, что уже минимум пару раз были такие ожидания, что Россия заставит Лукашенко все сдать, углубить интеграцию и ускорить путь к объединенному государству. Хотя уже сейчас в некоторых областях оно де-факто существует.

В первую очередь это военные области, нельзя говорить об отдельной белорусской армии или о российской. Но в этом случае, с большой долей вероятности оставлю шанс, что все будет иначе. Пока что все идет по уже знакомому сценарию: стороны встретятся, обсудят, но каких-то глубинных договоренностей скорее всего не достигнут.

Хотя еще три дня назад уже речь шла о подписании дорожных карт, которые должны были бы ускорить интеграцию в экономической, политической и других сферах. Но, видимо, до сих пор есть некое сопротивление со стороны Беларуси.

- Все упирается в то, что создается союзное государство. А у вас есть предположения, если оно все-таки будет создано, насколько самостоятельной в ней будет Беларусь?

- Понятно, что со стороны Москвы для Беларуси отведена роль обычного региона Российской Федерации, но может с более высоким номинальным статусом, как у Татарстана. Какие-то внешние атрибуты останутся, но суть – полная интеграция, чтобы Беларусь стала Россией.

Для нас это значит, что у нас будет граница с Россией не только со стороны Калининградской области, но и с Беларусью. Россия может быть в 30-50 километрах от Вильнюса. А хорошо это или плохо, будет зависеть от того, какой будет сама Россия. Понятно, что теперешняя Россия является недружественным государством по отношению к Литве.

Карта Литвы
Карта Литвы / Shutterstock.com

Некоторые изменения даже в последнее время произошли, как вы знаете, они договорились о создании учебных центров – один в Беларуси, а другой в России. Один из них — это центр подготовки войск противовоздушной, противоракетной обороны. В этом контексте уже появились сообщения, что на территорию Беларуси переброшены истребители СУ-30СМ с российскими экипажами, то есть определенные изменения уже сейчас есть, а как далеко они пойдут, это уже другой вопрос.

В. Путин и А. Лукашенко
Карта Литвы
В. Путин и А. Лукашенко
В. Путин и А. Лукашенко
1 / 2AP nuotr.
Карта Литвы
Карта Литвы
2 / 2Shutterstock.com
В. Путин и А. Лукашенко
Карта Литвы
# Литва# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Вспышка коронавируса в Таиланде
15 ч. назад

"Дельта"-вариант коронавируса расшатывает правительства по всему миру

Карта Китая
16 ч. назад

Павилёнис: cанкции Китая могут пойти Литве на пользу

"Северный поток - 2"
17 ч. назад

"Северный поток - 2" может быть запущен 1 октября

ТЦ Akropolis
18 ч. назад

Литва: проясняется, как торговые центры будут проверять «паспорта возможностей»

Мигранты в Литве
20 ч. назад

Довиле Шакалене: Литва должна организовать обучение более 1000 детей мигрантов

Митинг у Сейма
21 ч. назад

«Ни в коем случае не провоцируйте толпу»: членам Сейма даны рекомендации, как вести себя во время митинга

Прививочный автобус в Вильнюсе
21 ч. назад

Снова скачок: в Литве – 925 новых случаев коронавируса

Мигранты
23 ч. назад

ЕСПЧ не разрешил высылать из Литвы прибывших нелегально афганцев

Матч Литва-Италия
9
23 ч. назад

Какая боль: Италия обыграла Литву со счетом 5:0

9
1 д. назад

Три главреда белорусских СМИ в тюрьме. Что они пишут из СИЗО

ТЦ Akropolis
2021.09.09 14:58

Литва: проясняется, как торговые центры будут проверять «паспорта возможностей»

Мигранты
2021.09.09 09:11

ЕСПЧ не разрешил высылать из Литвы прибывших нелегально афганцев

Прививочный автобус в Вильнюсе
2021.09.09 11:18

Снова скачок: в Литве – 925 новых случаев коронавируса

Мигранты в Литве
2021.09.09 12:34

Довиле Шакалене: Литва должна организовать обучение более 1000 детей мигрантов

Карта Китая
2021.09.09 16:12

Павилёнис: cанкции Китая могут пойти Литве на пользу

Митинг у Сейма
2021.09.09 11:56

«Ни в коем случае не провоцируйте толпу»: членам Сейма даны рекомендации, как вести себя во время митинга

Матч Литва-Италия
9
2021.09.09 09:00

Какая боль: Италия обыграла Литву со счетом 5:0

9
Вспышка коронавируса в Таиланде
2021.09.09 17:07

"Дельта"-вариант коронавируса расшатывает правительства по всему миру

"Северный поток - 2"
2021.09.09 15:19

"Северный поток - 2" может быть запущен 1 октября