Довиле Шакалене: Литва должна организовать обучение более 1000 детей мигрантов

В Литве находится более 1000 детей мигрантов, которые пересекли литовско-белорусскую границу. Член парламентского комитета по правам человека Довиле Шакалене говорит, что Литва должна как можно скорее организовать для них возможность обучения.

Об этом она сказала в интервью Радио ЛРТ.

«У нас находятся более 1000 детей, для Литвы это беспрецедентный случай. Мы все еще не знаем, сколько из прибывших являются беженцами, а сколько экономическими мигрантами. Но когда мы говорим о детях, то нет никакой разницы, являются они экономическими мигрантами или нет. Речь идет о здоровье, обучении и питании детей», - говорит она.

ЮНИСЕФ в сотрудничестве со своими партнерами разработал «дорожную карту», которая содержит руководящие принципы по налаживанию ухода за детьми-беженцами и детьми-мигрантами и их защиты.

В «дорожной карте» подчеркивается необходимость устанавливать личность детей, регистрировать их с использованием процедур, дружественных ребенку, и налаживать с детьми отношения доверия на как можно более раннем этапе.



Организация в странах, в которых проживают группы беженцев и мигрантов, помогает детям из таких групп получить психосоциальную помощь и услуги в сфере образования и в то же время укрепляет национальные системы защиты прав ребенка во благо детей, оказавшихся незащищенными.

Д. Шакалене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«В этой «дорожной карте» указано, что право на образование должно быть реализовано как можно быстрее. Я общалась с мэрами разных муниципалитетов, и они заверили, что могут организовать обучение, им важна была лишь возможность планировать время и ресурсы. В данной ситуации дети оказались жертвами обстоятельств, поэтому какие бы решения на политическом или юридическом уровне Литва ни приняла касаемо мигрантов, пока они здесь, мы должны соблюсти право детей на образование», - говорит Д. Шакалене.

Она констатирует, что мобильные команды учителей будут посещать лагеря беженцев и обучать их детей.

«Это хорошее решение, главное, чтобы административные вопросы решались быстрее. Для Литвы такое число нелегальных мигрантов является вызовом, поэтому быстро установить личность каждого человека очень трудно, ведь многие без документов, другие скрывают свою личность. Так что нужно было сразу же решить, что это займет немало времени, и готовиться к обучению детей. Еще пару месяцев назад шла речь о том, что около трети мигрантов – дети, но правительство не спешило принимать юридические и финансовые меры, не было информации», - с сожалением констатирует член парламентского комитета по правам человека.

Литовское правительство в среду выделило самоуправлениям 670 тыс. евро на расселение и обучение мигрантов, а также на ликвидацию последствий COVID-19.

Примерно половина этой суммы, 325 тыс. евро, выделена из государственного резерва Министерству образования, науки и спорта на обучение детей мигрантов.

"Общая сумма составляет предварительно 325 тыс. евро. Разумеется, в зависимости от числа мигрантов, которые попадут в группу обучаемых, сумма может корректироваться", – сказал на заседании правительства вице-министр финансов Гедиминас Норкунас.

Планируется, что этих средств хватит до конца года.

В Литву через границу с Беларусью в этом году проникло более 4,1 тыс. мигрантов. Большинство из них - выходцы из Ирака. По данным Департамента миграции, около 100 человек возвращено в страны происхождения.