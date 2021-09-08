8 сентября, в Международный день солидарности журналистов российские СМИ запустили акцию "Нет иноагентов, есть журналисты".

В акции против закона об "иностранных агентах" участвуют более 40 российских изданий. В их числе включённые российскими властями в список СМИ-"иноагентов" телеканал "Дождь", "Медуза" , "Важные истории", а также The Bell, "Медиазона", Republic, "Новая газета", "Мох", "Бумага", "Тайга.инфо", Doxa, "7×7", "ОВД-Инфо", The Village, "Юга.ру", "Свободные медиа", "Псковская губерния", Sota, "Холод" и другие.

В течение дня участники акции будут сопровождать публикации на сайтах и в соцсетях плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ – "иностранных агентов", "чтобы показать себе и нашим читателям, что нас много, что мы не боимся и не собираемся покорно молчать", пишет "Медиазона".



Власть выдумывает "иностранных агентов" и постоянно пополняет их списки – туда включают правозащитников и некоммерческие организации, политиков и активистов, целые издания и отдельных журналистов. Для журналистов попадание в список близко к запрету на профессию. Запугать и запутать – главная цель всех этих списков. И заткнуть всех, кто говорит не по уставу, заявляют участники акции.



Статус "СМИ – иностранного агента" налагает на СМИ и физических лиц серьёзные ограничения. В списке агентов, который ведет Министерство юстиции России, по состоянию на 8 сентября указаны 47 человек и организаций. Понятие "СМИ-иноагента" появилось в российском законодательстве в 2017 году, тогда же в реестр были включены первые СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты.



Корпорация РСЕ/РС не согласилась с этим решением российских властей. Она обжалует применение законодательства об иноагентах в Европейском суде по правам человека.



Радио "Свобода"