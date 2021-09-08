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2021.09.08 13:46

Науседа: пенсии должны расти быстрее, чем средняя зарплата

BNS, LRT.lt2021.09.08 13:46
Пенсионеры
Пенсионеры / D. Umbraso/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что пенсии по старости должны расти быстрее, чем средняя заработная плата, а налоги должны быть более справедливыми и пропорциональными.

Об этом он заявил после обсуждения задач осенней сессии парламента со спикером Викторией Чмилите-Нильсен и другими членами правления Сейма.

Кроме того, по мнению президента, следует сокращать разрыв между регионами и повышать финансовую грамотность самоуправлений.

"Следует и далее придерживаться политики, которую мы начали в 2020 году – пенсии по старости должны расти быстрее, чем средняя заработная плата, пожилые люди, которые особо уязвимы в условиях роста инфляции, должны получить достаточную опору. Государство должно отдать долг своим людям, которые собственным трудом способствовали процветанию этого государства", – сказал президент журналистам в среду.

Он также акцентировал, что существенные коррективы в налоговую систему следует вносить сейчас, однако, это не означает, что налоги следует повышать.

"Больше налоговой справедливости, больше пропорциональности в налогах, но это далеко не означает, что налоги должны расти. Отсутствие пропорциональности в этом вопросе мы можем исправить, не увеличивая налоговое бремя", – сказал Г. Науседа.

Во втором квартале этого года средняя заработная плата в Литве до вычета налогов составляла 1566,4 евро (на 12% больше, чем год назад), а выплаченная на руки – 994,4 евро (11,8%).

Средняя пенсия по старости в июле составила 413,8 евро, а с необходимы стажем – 441 евро.

Правительство обещает в ближайшие три года активно повышать пенсии – после усовершенствования системы индексации уже в следующем году средняя пенсия составит 462 евро, в 2023-ом – 499, в 2024 - 534 евро, а при наличии необходимого стажа – соответственно 486, 527 и 566 евро.

Пенсионеры
Пенсионеры
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Пенсионеры
# Литва
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