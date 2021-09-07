Новости

2021.09.07 16:23

Жители Тайваня заметно увеличили расходы в интернет-магазинах Литвы

BNS, LRT.lt2021.09.07 16:23
Тайвань
Тайвань / Shutterstock.com

Жители Тайваня заметно увеличили расходы в интернет-магазинах Литвы на фоне укрепляющихся в последние месяцы связей между Вильнюсом и Тайбэем.

Данные тайваньских ведомств показывают, что жители семи крупных городов острова за период с февраля до конца июня произвели в литовских магазинах около 112 тысяч расчетов посредством кредитных карт, их общая стоимость превысила 2,5 млрд новых тайваньских долларов (около 76 млн евро).

"Литва стала одним из десяти самых популярных направлений онлайн-шопинга у потребителей Тайваня", – написала в Твиттере представитель по экономике и культуре Тайваня в Соединенных Штатах Америки Би-ким Хсяо и поделилась фото приобретенного по интернету литовского пива.

Больше всего – около 1 млрд новых тайваньских долларов – потратили в Литве жители тайваньской столицы Тайбэя, сообщает местный портал United Daily News (UDN).

Дипломатические отношения Литвы и Тайваня в этом году заметно укрепились – Тайвань в июле объявил, что открывает в Литве свое представительство, в названии которого будет присутствовать неофициальное название этого острова.

Об открытии офиса в Вильнюсе Тайвань объявил в прошлом месяце. При этом название острова его власти используют впервые для своего представительства в Европе. Обычно употребляется Тайбэй – то есть название столицы Тайваня. Литва также планирует открыть торговое представительство в Тайване.

Власти Китая выражают протест всякий раз, когда Тайвань упоминается как отдельная страна. Для Пекина это наиболее чувствительный территориальный вопрос в контексте принципа "единого Китая"

Тайвань
Тайвань
1 / 1Shutterstock.com
Тайвань
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Borisas Višnevskis
55 мин. назад

Три почти одинаковых Бориса Вишневских - в избирательном бюллетене Санкт-Петербурга

Митинг у Сейма
1 ч. назад

Полиция: мошенники выманивают деньги, представляясь организаторами митинга 10 сентября

В. Блинкявичюте
2 ч. назад

Блинкявичюте: раскол в рядах "крестьян" был неизбежен

Саулюс Чаплинскас
2 ч. назад

Вирусолог Саулюс Чаплинскас: нельзя допустить, чтобы жизнь остановилась

Вакцинация на Кубе
3 ч. назад

Куба первой в мире начала вакцинацию от COVID-19 детей с 2 лет

Паланга
4 ч. назад

В Литве - 705 новых случаев коронавируса

Учения "Запад" в 2017 г.
4 ч. назад

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные

Ж.-П. Бельмондо
4 ч. назад

Когда последнее дыхание остановилось. Каким мы запомним Бельмондо

С. Сквернялис и Р. Карбаускис
5 ч. назад

Сквернялис покидает ряды «крестьян» в Сейме и формирует собственную фракцию

Аэропорт Паланги
6 ч. назад

Аэропорт Паланги закрывается на 45 дней

Вакцинация
2021.09.07 09:30

Минздрав Литвы: на третью прививку от COVD-19 уже могут регистрироваться медики, соцработники, пенсионеры

Мигранты в Руднинкай
2021.09.06 17:06

Мигранты в Руднинкай провели акцию протеста - хотят на свободу

Мигранты в Литве
2021.09.07 09:44

Литва высылает мигранта из Ирака из-за подозрений в связях с террористами

Аэропорт Паланги
2021.09.07 10:02

Аэропорт Паланги закрывается на 45 дней

Флаг Украины
2021.09.07 08:33

В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Россией

Мария Колесникова
2021.09.06 17:38

Саша Романова. "Верните нашу Машу!"

Учения "Запад" в 2017 г.
2021.09.07 12:22

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные

С. Сквернялис и Р. Карбаускис
2021.09.07 11:11

Сквернялис покидает ряды «крестьян» в Сейме и формирует собственную фракцию

Митинг у Сейма
2021.09.07 15:15

Полиция: мошенники выманивают деньги, представляясь организаторами митинга 10 сентября

Паланга
2021.09.07 12:39

В Литве - 705 новых случаев коронавируса