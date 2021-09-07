Жители Тайваня заметно увеличили расходы в интернет-магазинах Литвы на фоне укрепляющихся в последние месяцы связей между Вильнюсом и Тайбэем.

Данные тайваньских ведомств показывают, что жители семи крупных городов острова за период с февраля до конца июня произвели в литовских магазинах около 112 тысяч расчетов посредством кредитных карт, их общая стоимость превысила 2,5 млрд новых тайваньских долларов (около 76 млн евро).

"Литва стала одним из десяти самых популярных направлений онлайн-шопинга у потребителей Тайваня", – написала в Твиттере представитель по экономике и культуре Тайваня в Соединенных Штатах Америки Би-ким Хсяо и поделилась фото приобретенного по интернету литовского пива.

Больше всего – около 1 млрд новых тайваньских долларов – потратили в Литве жители тайваньской столицы Тайбэя, сообщает местный портал United Daily News (UDN).

Дипломатические отношения Литвы и Тайваня в этом году заметно укрепились – Тайвань в июле объявил, что открывает в Литве свое представительство, в названии которого будет присутствовать неофициальное название этого острова.

Об открытии офиса в Вильнюсе Тайвань объявил в прошлом месяце. При этом название острова его власти используют впервые для своего представительства в Европе. Обычно употребляется Тайбэй – то есть название столицы Тайваня. Литва также планирует открыть торговое представительство в Тайване.

Власти Китая выражают протест всякий раз, когда Тайвань упоминается как отдельная страна. Для Пекина это наиболее чувствительный территориальный вопрос в контексте принципа "единого Китая"