Вирусолог Саулюс Чаплинскас: нельзя допустить, чтобы жизнь остановилась

Несмотря на продвигающиеся темпы вакцинации, эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему ухудшается. Вирусолог Саулюс Чаплинскас считает, что активнее прививаться должны молодые жители Литвы.

Об этом он сказал в интервью Радио ЛРТ.

- Нельзя допустить, чтобы жизнь остановилась, ведь люди живут в моменте. Сейчас главное, в новых обстоятельствах придерживаться норм, а с другой стороны, стремиться к тому, чтобы молодежь осознавала, что они могут принести вирус своим дедушкам, бабушкам и родителям.

- Как вы оцениваете ход вакцинирования среди людей студенческого возраста, которые являются активными посетителями массовых мероприятий?

- На мой взгляд, упущен момент, когда каждый человек должен был принять для себя решение: почему? Когда будет ответ на этот вопрос, тогда найдется и ответ: а что я могу сделать? Одно лишь вакцинирование не спасет человечество от COVID-19, тут важен весь комплекс мероприятий.

- Разве вакцина не панацея?

- Нет, во всяком случае, я так никогда не говорил. Вакцина очень сильное оружие, которое помогает в борьбе с болезнями, но не все болезни удалось победить при помощи вакцины. У некоторых создалось впечатление, что, когда всех привьем, получим коллективный иммунитет против коронавируса. Но, возможно, мы никогда не получим коллективный иммунитет, даже если будет достаточно вакцин для всего мира. Это другой вирус.

- Вакцина является мощнейшим оружием, чтобы избежать летальных исходов и попадания в реанимацию. В этом случае вакцина действенна.

- Действенна она еще и в другом случае: чем меньше вирус будет распространятся, тем медленнее он будет мутировать в более опасные формы. Сейчас есть два лагеря – те, кто без вопросов привились и те, кто не получил ответ на вопросы, именно из-за этого вакцинация приостановилась. Мы находимся в тупике. Самыми уязвимыми являются пожилые люди с тяжелыми хроническими болезнями, поэтому важно, чтобы эта часть населения была бы максимально защищена.

- А вы бы могли ответить на вопросы противников вакцинирования? Может быть, они вас послушают.

- Если больной приходит к врачу и у него есть серьезные знания в области вакцин, обычно, пациент прислушивается к совету врача. Это и есть ответ.