Блинкявичюте: раскол в рядах "крестьян" был неизбежен

Лидер оппозиционной Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте заявила, что раскол в партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» (СКЗЛ) ее не удивляет – это лишь демонстрирует неспособность этой партии работать в оппозиции.

"Раскол и очевидное ослабление фракции "крестьян" еще раз демонстрируют, что эта партия, лишившись власти, не способна работать в оппозиции, появляются определенные разногласия, слишком мало консультаций, контактов. (...) После проигранных парламентских выборов стало ясно, что раскол "крестьян" неизбежен", – сказала В. Блинкявичюте во вторник.

Во вторник десять парламентариев покинули фракцию «Союз крестьян и зеленых Литвы» в Сейме Литвы, среди них – экс-премьер Саулюс Сквернялис, бывший министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис, бывшая вице-спикер Сейма Рима Башкене.

В новую фракцию, помимо С. Сквернялиса, войдут Томас Томилинас, ранее покинувший СКЗЛ, Лукас Савицкас, Витаутас Бакас, бывший канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, бывший министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, депутаты Рута Милюте, Лайма Нагене, Лайма Могенене, бывший вице-спикер Сейма Рима Башкене, Зенонас Стрейкус, а также Альгирдас Буткявичюс и Домас Гришкявичюс, работавшие в Смешанной группе членов Сейма.

Лидер социал-демократов пока не могла сказать, будет ли сотрудничество с новой фракций "Во имя Литвы".

"Прежде всего, новая фракция должна начать работать, зарегистрироваться, тогда можно будет говорить о сотрудничестве. (...) Если придем к общим решениям и соглашениям, тогда будем принимать определенные решения. Пожалуй, неизбежно придется договариваться по тем или иным вопросам, если они будут работать в оппозиции и будут соответствовать нашим определенным ценностным позициям", – пояснила В. Блинкявичюте.