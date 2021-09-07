Новости

2021.09.07 14:35

Блинкявичюте: раскол в рядах "крестьян" был неизбежен

BNS, LRT.lt2021.09.07 14:35
В. Блинкявичюте
В. Блинкявичюте / D. Umbraso/LRT nuotr.

Лидер оппозиционной Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте заявила, что раскол в партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» (СКЗЛ) ее не удивляет – это лишь демонстрирует неспособность этой партии работать в оппозиции.

"Раскол и очевидное ослабление фракции "крестьян" еще раз демонстрируют, что эта партия, лишившись власти, не способна работать в оппозиции, появляются определенные разногласия, слишком мало консультаций, контактов. (...) После проигранных парламентских выборов стало ясно, что раскол "крестьян" неизбежен", – сказала В. Блинкявичюте во вторник.

Во вторник десять парламентариев покинули фракцию «Союз крестьян и зеленых Литвы» в Сейме Литвы, среди них – экс-премьер Саулюс Сквернялис, бывший министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис, бывшая вице-спикер Сейма Рима Башкене.

В новую фракцию, помимо С. Сквернялиса, войдут Томас Томилинас, ранее покинувший СКЗЛ, Лукас Савицкас, Витаутас Бакас, бывший канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, бывший министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, депутаты Рута Милюте, Лайма Нагене, Лайма Могенене, бывший вице-спикер Сейма Рима Башкене, Зенонас Стрейкус, а также Альгирдас Буткявичюс и Домас Гришкявичюс, работавшие в Смешанной группе членов Сейма.

Лидер социал-демократов пока не могла сказать, будет ли сотрудничество с новой фракций "Во имя Литвы".

"Прежде всего, новая фракция должна начать работать, зарегистрироваться, тогда можно будет говорить о сотрудничестве. (...) Если придем к общим решениям и соглашениям, тогда будем принимать определенные решения. Пожалуй, неизбежно придется договариваться по тем или иным вопросам, если они будут работать в оппозиции и будут соответствовать нашим определенным ценностным позициям", – пояснила В. Блинкявичюте.

В. Блинкявичюте
В. Блинкявичюте
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
В. Блинкявичюте
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Саулюс Чаплинскас
36 мин. назад

Вирусолог Саулюс Чаплинскас: нельзя допустить, чтобы жизнь остановилась

Вакцинация на Кубе
1 ч. назад

Куба первой в мире начала вакцинацию от COVID-19 детей с 2 лет

Паланга
2 ч. назад

В Литве - 705 новых случаев коронавируса

Учения "Запад" в 2017 г.
2 ч. назад

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные

Ж.-П. Бельмондо
2 ч. назад

Когда последнее дыхание остановилось. Каким мы запомним Бельмондо

С. Сквернялис и Р. Карбаускис
3 ч. назад

Сквернялис покидает ряды «крестьян» в Сейме и формирует собственную фракцию

Аэропорт Паланги
4 ч. назад

Аэропорт Паланги закрывается на 45 дней

Мигранты в Литве
5 ч. назад

Литва высылает мигранта из Ирака из-за подозрений в связях с террористами

Вакцинация
5 ч. назад

Минздрав Литвы: на третью прививку от COVD-19 уже могут регистрироваться медики, соцработники, пенсионеры

Жан-Поль Бельмондо
14
5 ч. назад

Умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо

14
Вакцинация
2021.09.07 09:30

Минздрав Литвы: на третью прививку от COVD-19 уже могут регистрироваться медики, соцработники, пенсионеры

Мигранты в Руднинкай
2021.09.06 17:06

Мигранты в Руднинкай провели акцию протеста - хотят на свободу

Мигранты в Литве
2021.09.07 09:44

Литва высылает мигранта из Ирака из-за подозрений в связях с террористами

Габриэлюс Ландсбергис
2021.09.06 16:36

Ландсбергис о сроках для белорусских оппозиционеров: это пародия на правосудие

Аэропорт Паланги
2021.09.07 10:02

Аэропорт Паланги закрывается на 45 дней

Мария Колесникова
2021.09.06 17:38

Саша Романова. "Верните нашу Машу!"

Флаг Украины
2021.09.07 08:33

В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Россией

С. Сквернялис и Р. Карбаускис
2021.09.07 11:11

Сквернялис покидает ряды «крестьян» в Сейме и формирует собственную фракцию

Учения "Запад" в 2017 г.
2021.09.07 12:22

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные

Паланга
2021.09.07 12:39

В Литве - 705 новых случаев коронавируса