В Литве - 705 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было зафиксировано 705 новых случаев заражения коронавирусом и шесть летальных исходов, сообщил во вторник Департамент статистики.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 320,9 случая на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки было сделано 7129 ПЦР-тестов и 8022 теста на антиген COVID-19.

В настоящее время в больницах страны находятся 683 пациента с коронавирусом, 73 из них – в реанимации.

За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 3853, а вторую – 6108 человека. В общей сложности с начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито 68,6% населения старше 12 лет.

С начала коронавирусной пандемии в Литве переболели 303 тыс. человек, из них всё еще больны - 7806.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 4623 человека, из них 45 были полностью привиты.