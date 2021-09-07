Новости

2021.09.07 08:33

В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Россией

Радио «Cвобода»2021.09.07 08:33
Флаг Украины
Флаг Украины / BNS nuotr.

В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Украины и России, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Киевского городского совета Алину Михайлову.

Памятник установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского. Решение снести его Киевсовет принял в июле 2021 года. Сейчас памятник находится в одной из районных администраций города и "должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма".

"Дружба не предполагает убийства, лжи и захвата чужого. Дружба, если когда-либо существовала, закончилась оккупацией Севастополя, Донецка и Луганска. Дружба в будущем невозможна до тех пор, пока Россия не покинет каждый сантиметр украинской земли, не возместит каждую копейку ущерба и пока Президент РФ не извинится перед украинским народом на коленях”, – написала Михайлова в фейсбуке.

В планах депутата "провести ревизию" и других памятных знаков, "связанных с государством-агрессором", в том числе проверить все названия улиц и объектов.

Вооружённый конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время убиты свыше 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооружённой поддержке сепаратистов. Россия все обвинения категорически отвергает.

Радио "Свобода"

Флаг Украины
Флаг Украины
1 / 1BNS nuotr.
Флаг Украины
# В мире# Росссия
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Мария Колесникова
15 ч. назад

Саша Романова. "Верните нашу Машу!"

Мигранты в Руднинкай
15 ч. назад

Мигранты в Руднинкай провели акцию протеста - хотят на свободу

Леонид Волков
16 ч. назад

Леонид Волков: Роскомнадзор начал блокировку сайта "Умное голосование"

Габриэлюс Ландсбергис
16 ч. назад

Ландсбергис о сроках для белорусских оппозиционеров: это пародия на правосудие

А. Меркель
18 ч. назад

Меркель выступает за начало переговоров с талибами

Поезд
19 ч. назад

Два литовских таможенника по ошибке были отправлены на поезде в Россию

Мария Колесникова
19 ч. назад

Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
8
21 ч. назад

В шествии Kaunas Pride приняли участие около 2 тыс. человек, задержано 20 человек

8
Вильнюс
22 ч. назад

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

С. Сквернялис и Г. Науседа
6
22 ч. назад

В ожидании жаркой осени: 5 главных интриг нового политического сезона

6
С. Сквернялис и Г. Науседа
6
2021.09.06 10:34

В ожидании жаркой осени: 5 главных интриг нового политического сезона

6
Поезд
2021.09.06 13:34

Два литовских таможенника по ошибке были отправлены на поезде в Россию

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
8
2021.09.06 11:46

В шествии Kaunas Pride приняли участие около 2 тыс. человек, задержано 20 человек

8
Мигранты в Руднинкай
2021.09.06 17:06

Мигранты в Руднинкай провели акцию протеста - хотят на свободу

Вильнюс
2021.09.06 10:52

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

Александр Лукашенко
2021.09.06 08:57

Беларусь: Гражданка РФ - в СИЗО по делу "о клевете" на Лукашенко

Габриэлюс Ландсбергис
2021.09.06 16:36

Ландсбергис о сроках для белорусских оппозиционеров: это пародия на правосудие

Мария Колесникова
2021.09.06 13:04

Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии

Мария Колесникова
2021.09.06 17:38

Саша Романова. "Верните нашу Машу!"

Леонид Волков
2021.09.06 16:52

Леонид Волков: Роскомнадзор начал блокировку сайта "Умное голосование"