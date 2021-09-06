Ландсбергис о сроках для белорусских оппозиционеров: это пародия на правосудие

Сроки тюремного заключения, которые получили два белорусских оппозиционера, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис называет пародией на правосудие.

"Очередная пародия на правосудие. Я бы хотел посмотреть в глаза людям правоохранительной системы Беларуси – судьям и другим должностным лицам – как вы себя чувствуете, сажая за решетку совершенно невиновных людей, людей, единственное "преступление" которых – стремление к свободе", – передала позицию министра его представитель Витауте Шмайжите-Кулешене.

"Я бы хотел спросить этих судей, что они думают на самом деле. (Александр) Лукашенко однажды все равно падет, как и все другие диктаторы, однако вы по-прежнему будете жить в своей стране и должны будете ответить перед согражданами", – сказал он.

Белорусский суд приговорил к 11 годам лишения свободы важную активистку оппозиции Марию Колесникову, которая в прошлом году возглавляла беспрецедентные массовые протесты против авторитарного президента А. Лукашенко.

Член оппозиционного Координационного совета М. Колесникова обвинялась в призывах действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им.

Член президиума Координационного совета Максим Знак в том же деле приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Адвокаты М. Знака и М. Колесниковой заявили, что в течение 10 дней обжалуют обвинительный приговор в Верховном суде.

Решение белорусского суда осудил Европейский союз, назвав его очевидным нарушением прав человека, и призвал незамедлительно и безусловно их освободить.

В Беларуси более полугода продолжались массовые протесты после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен авторитарный президент А. Лукашенко. Он правит страной с 1994 года.

Участники протестов требовали отставки А. Лукашенко, освобождения политзаключенных и новых выборов. Оппозиция и западные демократии не признают результаты этих выборов.