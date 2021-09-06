Новости

2021.09.06 11:46

В шествии Kaunas Pride приняли участие около 2 тыс. человек, задержано 20 человек

BNS, LRT.lt2021.09.06 11:46
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В состоявшемся впервые в литовском Каунасе шествии Kaunas Pride участвовало около 2 тыс. человек. Полиция за нарушение общественного порядка, агрессивное поведения и нецензурные слова задержала 20 человек.

Участники шествия под музыку и танцы прошли с площади Независимости по алее Лайсвес и вернулись обратно.

«Голос сообщества LGBTQ+ не слышат с самого начала независимости. Мы не требуем исключительных прав, мы просто хотим быть равны перед законом, как это предусмотрено 29-ой статьей Конституции. Протестная цель марша Kaunas Pride - привлечь внимание к социальным проблемам, с которыми сталкивается сообщество LGBTQ+ в Каунасе и Литве», - заявили организаторы мероприятия.

В субботу в Каунасе впервые состоялся марш Kaunas Pride, целью которого было привлечь внимание к проблемам сообщества LGBTQ+.

Еще по полудня полицейские зафиксировали несколько провокаций: одни участники акции LGBT были облиты пивом, в адрес других звучали некорректные реплики, а в начале марша группа агрессивно настроенных людей заблокировала аллею Лайсвес, в результате чего произошло столкновение с полицией.

В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
1 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
2 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
3 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
4 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
5 / 8E. Blaževič/LRT nuotr.
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
6 / 8E. Blaževič/LRT nuotr.
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
7 / 8E. Blaževič/LRT nuotr.
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
8 / 8E. Blaževič/LRT nuotr.
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
В Каунасе впервые состоялся марш LGBTQ+
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Вильнюс
1 ч. назад

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

С. Сквернялис и Г. Науседа
6
1 ч. назад

В ожидании жаркой осени: 5 главных интриг нового политического сезона

6
Александр Лукашенко
3 ч. назад

Беларусь: Гражданка РФ - в СИЗО по делу "о клевете" на Лукашенко

Санкт-Петербург
3 ч. назад

В Петербурге задержали кандидата от партии "Яблоко"

Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом
19 ч. назад

В ЕС назвали эффект миграционного кризиса на границе с Беларусью

Владимир Путин и глава RT Маргарита Симоньян
6
20 ч. назад

Без лицензии. Неудачи кремлевских пропагандистов в Германии

6
Марш «Kaunas Pride»
23 ч. назад

Полиция расследует факты насилия и разжигания ненависти на марше «Kaunas Pride»

Якутск
1 д. назад

The Times: Великое таяние угрожает российскому царству вечных льдов

Мария Голубева
1 д. назад

Глава МВД Латвии: «Беларусь действует как разбойничий режим»

Памятник Пятрасу Цвирке
5
1 д. назад

Шимашюс о сквере Цвирки: После снятия памятника он мог бы называться Портовым сквером

5
Марш «Kaunas Pride»
2021.09.05 12:44

Полиция расследует факты насилия и разжигания ненависти на марше «Kaunas Pride»

Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом
2021.09.05 16:28

В ЕС назвали эффект миграционного кризиса на границе с Беларусью

Владимир Путин и глава RT Маргарита Симоньян
6
2021.09.05 16:05

Без лицензии. Неудачи кремлевских пропагандистов в Германии

6
С. Сквернялис и Г. Науседа
6
2021.09.06 10:34

В ожидании жаркой осени: 5 главных интриг нового политического сезона

6
Александр Лукашенко
2021.09.06 08:57

Беларусь: Гражданка РФ - в СИЗО по делу "о клевете" на Лукашенко

Вильнюс
2021.09.06 10:52

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

Санкт-Петербург
2021.09.06 08:52

В Петербурге задержали кандидата от партии "Яблоко"