В шествии Kaunas Pride приняли участие около 2 тыс. человек, задержано 20 человек

В состоявшемся впервые в литовском Каунасе шествии Kaunas Pride участвовало около 2 тыс. человек. Полиция за нарушение общественного порядка, агрессивное поведения и нецензурные слова задержала 20 человек.

Участники шествия под музыку и танцы прошли с площади Независимости по алее Лайсвес и вернулись обратно.

«Голос сообщества LGBTQ+ не слышат с самого начала независимости. Мы не требуем исключительных прав, мы просто хотим быть равны перед законом, как это предусмотрено 29-ой статьей Конституции. Протестная цель марша Kaunas Pride - привлечь внимание к социальным проблемам, с которыми сталкивается сообщество LGBTQ+ в Каунасе и Литве», - заявили организаторы мероприятия.

В субботу в Каунасе впервые состоялся марш Kaunas Pride, целью которого было привлечь внимание к проблемам сообщества LGBTQ+.



Еще по полудня полицейские зафиксировали несколько провокаций: одни участники акции LGBT были облиты пивом, в адрес других звучали некорректные реплики, а в начале марша группа агрессивно настроенных людей заблокировала аллею Лайсвес, в результате чего произошло столкновение с полицией.