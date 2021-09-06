Беларусь: Гражданка РФ - в СИЗО по делу "о клевете" на Лукашенко

По данным правозащитников из центра "Весна", россиянка Ирина Викхольм содержится в СИЗО в Бресте по делу "о клевете" на Александра Лукашенко.

Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней гражданки иностранного государства по статье о "распространении заведомо ложных измышлений" в отношении белорусского правителя Александра Лукашенко. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси. Как в свою очередь уточнило в воскресенье, 5 сентября, в Twitter брестское подразделение белорусского правозащитного центра "Весна", речь, по всей, видимости идет о гражданке РФ Ирине Федоровне Викхольм 1963 года рождения.

По данным правозащитников, она "находится под стражей с конца мая" и сейчас содержится в следственном изоляторе №7 в Бресте.

Стала обвиняемой из-за записи в Twitter



По версии Генпрокуратуры Беларуси, обвиняемая 23 мая 2021 года разместила в Twitter фотографию Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства". Следователи считают, что подозреваемая хотела "причинить ущерб авторитету государства".

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала. Представители российской стороны пока официально не прокомментировали ситуацию.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет



Дело заведено по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("клевета" в отношении главы Беларуси). За нарушение этой части статьи предусматривается ограничение свободы на период до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Правозащитники опасаются, что Викхольм отправят в колонию, так как ограничение свободы нельзя назначать гражданам других стран.

Новые санкции в отношении Минска



Ранее, 9 августа, власти США, Великобритании и Канады ввели в отношении Минска новый пакет санкций. Решение принято в годовщину выборов президента Беларуси. Секторальные ограничительные меры, в основном схожи с теми, которые в конце июня одобрил Евросоюз.



DW