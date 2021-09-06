Новости

2021.09.06 08:52

В Петербурге задержали кандидата от партии "Яблоко"

Радио «Cвобода»2021.09.06 08:52
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург / Shutterstock nuotr.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали кандидата в депутаты городского законодательного собрания от партии "Яблоко" Юрия Багрова. Об этом в телеграм-канале сообщил Avtozak LIVE. В момент задержания кандидат раздавал листовки рядом с агитационным стендом в районе метро "Озерки".

Багрова доставили в отдел полиции. По данным телеграм-канала "ПЬЯTNIЦА", задержанного отпустили с протоколом и обязательством о явке. Ему вменяют две административные статьи: "Нарушение санитарных норм" и "Организация публичного мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка".

Член партии "Яблоко" Кирилл Олюнин рассказал, что Багрова доставили в отдел на основании жалобы сотрудника Выборгской администрации.

Как сообщил сам Багров, днем к агитационному кубу подходил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Марченко, после чего туда приехала полиция.

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга пройдут 19 сентября – в единый день голосования одновременно с выборами в Госдуму. Избирается 50 депутатов.

Радио "Свобода"

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
1 / 1Shutterstock nuotr.
Санкт-Петербург
# Россия# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Александр Лукашенко
33 мин. назад

Беларусь: Гражданка РФ - в СИЗО по делу "о клевете" на Лукашенко

Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом
17 ч. назад

В ЕС назвали эффект миграционного кризиса на границе с Беларусью

Владимир Путин и глава RT Маргарита Симоньян
6
17 ч. назад

Без лицензии. Неудачи кремлевских пропагандистов в Германии

6
Марш «Kaunas Pride»
20 ч. назад

Полиция расследует факты насилия и разжигания ненависти на марше «Kaunas Pride»

Якутск
22 ч. назад

The Times: Великое таяние угрожает российскому царству вечных льдов

Мария Голубева
22 ч. назад

Глава МВД Латвии: «Беларусь действует как разбойничий режим»

Памятник Пятрасу Цвирке
5
22 ч. назад

Шимашюс о сквере Цвирки: После снятия памятника он мог бы называться Портовым сквером

5
Польско-белорусская граница
22 ч. назад

Режим ЧП на границе Беларуси и Польши: куда деваться беженцам?

Кремль
23 ч. назад

От "Калинки" до Донбасса. Елена Сорокина – о концепции "Русского мира"

Лицевые защитные маски
23 ч. назад

Фармацевты отмечают положительную тенденцию: тканевые маски вытесняются одноразовыми

Марш «Kaunas Pride»
2021.09.05 12:44

Полиция расследует факты насилия и разжигания ненависти на марше «Kaunas Pride»

Лицевые защитные маски
2021.09.05 10:15

Фармацевты отмечают положительную тенденцию: тканевые маски вытесняются одноразовыми

Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом
2021.09.05 16:28

В ЕС назвали эффект миграционного кризиса на границе с Беларусью

Люди ждут у прививочного автобуса
2021.09.05 09:54

В Литве подтвержден 581 новый случай коронавируса, от COVID-19 умерло 5 человек

Кремль
2021.09.05 10:20

От "Калинки" до Донбасса. Елена Сорокина – о концепции "Русского мира"

Памятник Пятрасу Цвирке
5
2021.09.05 10:55

Шимашюс о сквере Цвирки: После снятия памятника он мог бы называться Портовым сквером

5
Владимир Путин и глава RT Маргарита Симоньян
6
2021.09.05 16:05

Без лицензии. Неудачи кремлевских пропагандистов в Германии

6
Мария Голубева
2021.09.05 11:15

Глава МВД Латвии: «Беларусь действует как разбойничий режим»

Польско-белорусская граница
2021.09.05 10:50

Режим ЧП на границе Беларуси и Польши: куда деваться беженцам?

Якутск
2021.09.05 11:20

The Times: Великое таяние угрожает российскому царству вечных льдов