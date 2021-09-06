В Петербурге задержали кандидата от партии "Яблоко"

В Санкт-Петербурге полицейские задержали кандидата в депутаты городского законодательного собрания от партии "Яблоко" Юрия Багрова. Об этом в телеграм-канале сообщил Avtozak LIVE. В момент задержания кандидат раздавал листовки рядом с агитационным стендом в районе метро "Озерки".

Багрова доставили в отдел полиции. По данным телеграм-канала "ПЬЯTNIЦА", задержанного отпустили с протоколом и обязательством о явке. Ему вменяют две административные статьи: "Нарушение санитарных норм" и "Организация публичного мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка".

Член партии "Яблоко" Кирилл Олюнин рассказал, что Багрова доставили в отдел на основании жалобы сотрудника Выборгской администрации.

Как сообщил сам Багров, днем к агитационному кубу подходил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Марченко, после чего туда приехала полиция.

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга пройдут 19 сентября – в единый день голосования одновременно с выборами в Госдуму. Избирается 50 депутатов.



Радио "Свобода"