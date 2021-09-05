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2021.09.05 16:28

В ЕС назвали эффект миграционного кризиса на границе с Беларусью

DW2021.09.05 16:28
Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом
Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом / Vyriausybės nuotr.

Кризис с нелегальными мигрантами, спровоцированный режимом Лукашенко, может подтолкнуть страны ЕС быстрее выработать единую политику по беженцам.

Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас во время визита в Литву.

Эта ситуация показывает, что "сейчас самое время создать предсказуемые и всеобъемлющие европейские рамки для миграционной политики", отметил он. По словам Схинаса, пора перейти от режима "тушения пожаров" в вопросе беженцев к созданию единой "архитектуры" по правилам их приема и распределения. Последние предложения Еврокомиссии на этот счет были отложены из-за коронавирусного кризиса.

"От Эвроса до Сеуты и вплоть до границы с Беларусью. Те, кто пытается инструментализировать миграцию, будет разочарован", - добавил еврокомиссар.

Миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси

Польша, Литва, Латвия и Эстония уже несколько месяцев фиксируют тысячи попыток нелегально пересечь их границы со стороны Беларуси. Они обвиняют Минск в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима правителя Беларуси Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента давления на Евросоюз.

DW

Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом
Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом
1 / 1Vyriausybės nuotr.
Встреча Ингриды Шимоните с зампредседателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом
# Литва
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