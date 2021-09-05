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2021.09.05 10:15

Фармацевты отмечают положительную тенденцию: тканевые маски вытесняются одноразовыми

LRT.lt2021.09.05 10:15
Лицевые защитные маски
Лицевые защитные маски / D. Umbraso/LRT nuotr.

Чтобы обезопасить себя от COVID-19 и других инфекционных вирусных заболеваний, жители склонны прислушиваться к советам медицинских работников - вместо многоразовых тканевых масок они все чаще останавливают выбор на одноразовых медицинских масках, которые обеспечивают более эффективную защиту, сообщается в пресс-релизе аптечной сети «Gintarinė vaistinė».

В аптеках такие тенденции особенно заметны: спрос на тканевые маски снизился там по сравнению с 2020 годом примерно в 10 раз.

«Спрос на одноразовые медицинские маски все эти годы остается стабильным. Летом в наших аптеках их покупали только на 20 проц. реже, чем в 2020 году. Это изменение легко объяснить тем, что в этом году одноразовые маски - уже далеко не дефицитный товар, их продает гораздо большее количество торговых точек, чем в прошлом году. А вот продажи многоразовых, так называемых «тканевых» масок, в июне-августе в наших аптеках снизились на 90 проц.», - говорит генеральный директор аптечной сети «Gintarinė vaistinė» Рута Багдонавичене.

Рута Багдонавичене
Рута Багдонавичене

Одноразовые медицинские маски, состоящие из трех слоев ткани, снижают распространение вируса COVID-19 как в виде капель дыхательных путей, так и в виде более мелких аэрозолей. Ученые выяснили, что медицинские маски в три раза эффективнее блокируют вирусосодержащие аэрозоли, чем тканевые маски.

По словам главы аптечной сети «Gintarinė vaistinė», еще одна возможная причина - это уходящая мода на тканевые маски с различными рисунками, которые в свое время у некоторых жителей были частью стиля.

«Самое главное, что спрос на одноразовые маски остается стабильным - это означает, что люди продолжают ответственно относиться к своей безопасности и безопасности своих близких», - говорит Р. Багдонавичене.

Лицевые защитные маски
Рута Багдонавичене
Лицевые защитные маски
Лицевые защитные маски
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Рута Багдонавичене
Рута Багдонавичене
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Лицевые защитные маски
Рута Багдонавичене
# Литва
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