В Литве за сутки - 833 новых случая коронавируса, умерло 6 человек

По сообщению департамента статистики, за последние сутки в Литве подтверждено 833 новых случая коронавируса, от COVID-19 скончалось 6 человек, никто из них не был вакцинирован.

Два скончавшихся относились к возрастной группе 80-90 лет, по одному человеку - к возрастным группам 50-60, 60-70, 70-80 и 90-100 лет.

С начала пандемии общее число скончавшихся от COVID-19 достигло в Литве 4 598 человек.

Больничное отделение для больных COVID-19 (архивное фото) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Уровень заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составил 309,5 новых случая на 100 тысяч жителей. Среднее число новых случаев за одну неделю - 661.

За минувшие сутки одной дозой вакцины были привиты 11 875 человек.

Больничное отделение для больных COVID-19 (архивное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, опубликованным в пятницу, в настоящее время в больницах Литвы проходят лечение 538 пациентов, страдающих COVID-19; 66 из них находятся в реанимации.

Общее количество пациентов, больных коронавирусом, снизилось за сутки в больницах более чем на полсотни, однако в реанимационных отделениях больниц их количество возросло на четыре человека.