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2021.09.04 10:30

Премьер-министр Японии уходит в отставку. Одна из причин - Олимпиада в Токио

BBC News
BBC News Русская служба2021.09.04 10:30

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не станет бороться за переизбрание лидером правящей партии. Это автоматически означает скорое окончание его премьерского срока.

Суга стал премьер-министром страны всего год назад, после того как его предшественник Синдзо Абэ ушел с поста по состоянию здоровья.

Выборы нового лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) назначены на 29 сентября, он и займет премьерское кресло.

"Взвешенное решение"

Решение Суги не стало ни для кого неожиданностью. Еще перед началом Олимпийских игр в Токио в июле этого года многие эксперты в комментариях Русской службе Би-би-си предсказывали такой поворот.

Решение его правительства провести Игры, несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию и вопреки желанию большинства японцев, сильно ударило по рейтингам его партии и его лично.

На предстоящих в октябре парламентских выборах Либерально-демократической партии (ЛДП) предсказывают поражение в подавляющем большинстве префектур. Всеобщие выборы намечены на конец года.

В настоящий момент Япония переживает наихудшую ситуацию с Covid-19. При этом вакцинация населения проходит крайне медленными темпами.

В стране действует режим чрезвычайной ситуации.

По словам генерального секретаря ЛДП, в партии глубоко расстроены решением премьер-министра, но уверены, что оно было принято после тщательного анализа ситуации.

Остаток своего срока на посту премьер-министра Ёсихидэ Суга намерен посвятить борьбе с пандемией коронавируса.

Длинная карьера

72-летний Суга - один из сторожилов японской политики. Он вырос в семье фермеров, занимавшихся выращиванием клубники.

Свою карьеру он начал в 1987 году чиновником в горсовете Йокогамы. В 1996 году впервые стал членом парламента, в 2005-м был назначен первым замминистра по свзязям с общественностью, а уже в 2007 году Синдзо Абэ назначил его сразу на три поста в кабинете министров.

Рынки отреагировали ростом на перспективу нового, более сильного правительства. Акции Японии резко выросли, один из главных фондовых индексов страны Topix закрылся в четверг в плюсе на 1,6% - это наивысший показатель за последние 30 лет.

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