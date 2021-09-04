Новости

2021.09.04 10:30

Талибы назвали главу совета для управления Афганистаном

DW2021.09.04 10:30
Кабул
Кабул / Reuters/Scanpix nuotr.

Формируемый талибами совет возглавит Абдул Гани Барадар - лидер политического крыла радикального исламистского движения. В орган управления Афганистаном войдет и сын основателя "Талибана".

Лидер политического крыла радикального исламистского движения "Талибан" Абдул Гани Барадар возглавит совет, формируемый талибами для управления Афганистаном. Об этом сообщило в пятницу, 3 сентября, агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, близких к талибам. Высокую позицию в совете займет и глава военной комиссии талибов Моулави Якуб - сын умершего основателя радикального движения, муллы Омара, отметили трое собеседников информагентства.

В конце августа некоторые СМИ сообщали, что талибы предложат ряду уступчивых членов бывшего правительства Афганистана занять часть министерских должностей. Таким образом исламисты стремятся создать администрацию, приемлемую для международного сообщества.

Евросоюз и США указали на необходимость защиты прав человека

Днем ранее талибы заявили, что готовят в президентском дворце в Кабуле церемонию представления совета. Между тем Евросоюз и США указали, что сотрудничество с радикальным исламистским движением возможно лишь после того, как талибы перейдут от обещаний защищать права человека к конкретным действиям.

"Талибан" на фоне вывода войск НАТО брал под контроль все больше регионов Афганистана, во многих случаях не встречая сопротивления, а 15 августа установил полный контроль над афганской столицей. Президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана. Ряд государств, в том числе Соединенные Штаты, Германия и Россия приступили к эвакуации из Афганистана своих граждан.

DW

Кабул
Кабул
1 / 1Reuters/Scanpix nuotr.
Кабул
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Самолет Ryanair, на котором летел Роман Протасевич
44 мин. назад

ООН готовится представить доклад о посадке самолета с Протасевичем в Минске

Торговля
57 мин. назад

Евростат: Рост розничной торговли в Литве – один из самых интенсивных в ЕС

Больничное отделение для больных COVID-19 (архивное фото)
1 ч. назад

В Литве за сутки - 833 новых случая коронавируса, умерло 6 человек

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Премьер-министр Японии уходит в отставку. Одна из причин - Олимпиада в Токио

Офис "Яндекса" в Москве
1 ч. назад

"Яндекс" получает все больше запросов на раскрытие данных клиентов

3D projekcija ant Neries
16
1 ч. назад

Ночной Вильнюс расцветила впечатляющая 3D-проекция, которая будет радовать весь уик-энд

16
AstraZeneca
2 ч. назад

ЕС и AstraZeneca достигли внесудебного соглашения в споре о недопоставках

Марш LGBTQ+ (архивное фото)
2 ч. назад

В марше Kaunas Pride планируется участие тысячи участников, полиция уже предупредила 15 человек

Габриэлюс Ландсбергис
3 ч. назад

Г. Ландсбергис призывает ЕС общаться с Китаем в формате всех стран Сообщества

Боевики Талибана
3 ч. назад

Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану

"Дни столицы"
15
2021.09.03 17:06

В Вильнюсе стартовали «Дни столицы»

15
Мигранты в Друскининкай
2021.09.03 14:28

Источники: в лагере для беженцев в Литве создается кастовая система, есть случаи сексуальной эксплуатации

Вильнюс
2021.09.03 11:53

В Литве - 819 новых случаев коронавируса

Исправительное учреждение Кибартай
2021.09.03 13:27

Расселение мигрантов в Кибартай: местная община обеспокоена – Билотайте обещает сохранить рабочие места

Ольга Карач
2021.09.03 12:57

В Беларуси активистка Ольга Карач включена в список террористов

Митинг у Сейма
2021.09.03 12:33

Эхо митинга: 38 человек подозреваются в организации беспорядков у здания Сейма

Каунас
2021.09.03 15:56

Организаторы Kaunas Pride приветствуют решение суда - самоуправление согласовало маршрут

Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
2021.09.04 07:30

В Ватикане – благодарность И. Шимоните папе за постоянное внимание к Литве и ее жителям

Марш LGBTQ+ (архивное фото)
2021.09.04 09:13

В марше Kaunas Pride планируется участие тысячи участников, полиция уже предупредила 15 человек

3D projekcija ant Neries
16
2021.09.04 09:51

Ночной Вильнюс расцветила впечатляющая 3D-проекция, которая будет радовать весь уик-энд

16