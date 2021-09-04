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2021.09.04 16:30

NZZ: Правительство Китая принимается за звезд кино и телевидения, а также их фанатов

Neue Zürcher Zeitung, InoPressa2021.09.04 16:30
Чжэн Шуан
Чжэн Шуан / Twitter

"Ряд новых предписаний призван ограничить в Китае культ звезд в интернете. Власти опасаются упадка нравов и культуры среди молодого поколения", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"После технологических компаний, их основателей и миллиардеров, правительство Китая нашло еще одну группу, которую оно хочет поставить на место с помощью новых правил и контроля: звезды кино, телевидения и поп-музыки и их поклонники. Недавней жертвой стала популярная телеактриса Чжэн Шуан. В выходные Центральная дисциплинарная комиссия, главное антикоррупционное ведомство Китая, упомянула Чжэн в своем сообщении, обвинив ее в уклонении от уплаты налогов. Актрисе придется выплатить штраф в размере 46 млн долларов, а телеканалам больше не разрешается показывать программы с ее участием", - передает журналист Маттиас Камп.

"При этом удар против Чжэн - это лишь часть широкой кампании против китайских звезд и их обожания фанатами. Китайские правители утверждают, что выявили в фанатской культуре нездоровые "крайности и перегибы", даже "хаос", и работают над тем, чтобы ограничить культ звезд, особенно в интернете".

"В пятницу орган по надзору за кибербезопасностью выпустил десять новых предписаний для фан-клубов в интернете. Так, в будущем фанатам будет запрещено голосовать за знаменитостей и таким образом создавать рейтинги популярности. Кроме того, для оценки фильмов и музыки будут применяться другие критерии: теперь решающую роль будут играть не лайки и комментарии, а трудолюбие и нравственность звезды, о которой идет речь. Кроме того, теперь онлайн-платформы должны будут следить за тоном общения и поведением на форумах, более строгому контролю будут подлежать и агенты звезд", - говорится в статье.

"На некоторых форумах фан-клубов преобладают грубые нравы, и словесная перепалка между фанатами - не редкость, - отмечает издание. - Но правительство Китая озабочено не только мелочами вроде восстановления хорошего тона общения на форумах. Скорее, оно опасается негативного влияния культа звезд, распространенного в интернете, на мышление молодых людей. Государственные газеты, такие как Global Times, критикуют интернет-компании, на платформах которых работают фанатские форумы, за неспособность обеспечить закрепление "правильных ценностей" и "идеологическую безопасность". Теперь этим занимаются власти".

"До 20-го съезда партии КПК, на котором государственный и партийный лидер Си Цзиньпин хочет утвердиться на третий срок, остается чуть больше года, и сейчас правительство почти беспрестанно занимается созданием подходящего политического, экономического и культурного климата".

"Впрочем, можно усомниться в том, что удар по звездам и фанатской культуре подходит для повышения рейтинга популярности Си, - указывает NZZ. - Молодое поколение Китая ежедневно проводит много часов в интернете. Шоу талантов и сериалы пользуются чрезвычайной популярностью, а многие молодые люди отождествляют себя со своими кумирами. Кроме того, знаменитости играют важную роль в качестве послов различных брендов. В интернете звезды помогают международным брендам класса люкс увеличить продажи среди молодых китайских потребителей".

"В будущем делать это будет сложнее. Сейчас телеканалы и интернет-компании усиленно пересматривают свой контент и тысячами блокируют чат-форумы и аккаунты. Так, платформа Xigua Video удалила уже более 3 тыс. видеороликов, а также более 170 тыс. комментариев о звездах. Еще на прошлой неделе китайский аналог Twitter - Weibo - заблокировал 145 аккаунтов знаменитостей, на которых якобы распространялся вредоносный контент", - передает NZZ.

InoPressa

Чжэн Шуан
Чжэн Шуан
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Чжэн Шуан
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