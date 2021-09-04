Die Presse: "Афганистан-2021, Россия-1921 - поразительно похожи"

"Случайные сходства или указывающие путь параллели? То, что происходит сейчас в Афганистане, напоминает Россию сто лет назад", - пишет на страницах австрийского издания Die Presse писатель Владимир Вертлиб.

"История - это круговорот, говорили древние греки и римляне. Несколько веков спустя тунисец Ибн Хальдун, величайший историк Средневековья, тоже утверждал это в своей оригинальной манере. (...) Но в своем труде, который кажется сегодня таким актуальным, Ибн Хальдун ориентировался на классическую исламскую, обращенную в прошлое концепцию времени, согласно которой идеальная эпоха существовала при пророке Мухаммеде и его ближайших последователях. Из этой эпохи берет начало история исламского мира; и к этой идеальной утопии воображаемого прошлого все должно в конечном итоге вернуться, считал Ибн Хальдун. Для "Талибана" в Афганистане, "Исламского государства" и других исламистов эта идея актуальна и сегодня. Сила этих террористических групп заключается в том, что они точно знают, к чему стремятся", - отмечает Вертлиб.

"В утопию верили и продолжают верить и коммунисты всего мира. То, что исламисты проецируют на прошлое, они видят в утопическом будущем. (...) И коммунисты, и исламисты верят в сакральное время, которое измеряется иначе, чем простая хронология событий. То, что между событиями в России ровно сто лет назад и в Афганистане сегодня существуют поразительные параллели, не случайно", - полагает писатель.

"Гражданская война в России длилась в своей основной фазе с 1918 по 1921 год. За приходом к власти коммунистов в 1917 году последовало восстание реакционных сил и международная интервенция: немцы и австрийцы, чехи и турки, а затем французы, англичане, американцы и японцы были активны в России в конце и сразу после Первой мировой войны как в военном, так и в политическом смысле".

"Все они потерпели неудачу. Их войска покинули страну. Как и сегодня западные державы в Афганистане, тогдашние сильные мира сего ничего не смогли сделать в российском хаосе", - говорится в статье.

"Когда коммунисты победили в гражданской войне, большинство населения отнюдь не было в числе их сторонников. Жители Российской империи, в то время в основном крестьяне, хотели - если они не принадлежали к угнетенному меньшинству и не стремились к независимости или автономии - прежде всего земли, жизни в соответствии со старыми местными традициями, а главное, чтобы их оставили в покое. Вряд ли кто-то хотел социальных или экономических экспериментов, коммунизма или вовсе ждал рая на земле".

"Народ не хотел воевать и за "контрреволюционеров", то есть в большинстве своем за своих старых господ, крупных землевладельцев и промышленников, буржуазию, интеллигенцию, за иностранные интересы, чтобы дать отпор левым фанатикам. Поэтому многие крестьяне оставались пассивными, уклоняясь от военной службы или меняя сторону в зависимости от собственной выгоды".

"То, что происходит сейчас в Афганистане, поразительно похоже на то, что происходило в России 100 лет назад. Лишь меньшинство поддерживает талибов. Но, очевидно, почти никто не захотел отдавать свою жизнь за коррумпированную элиту, за эксплуататорские кланы, разрушившие страну за десятилетия гражданской войны, или за абстрактные идеи демократии и прав человека, которые последние 20 лет также существовали только на бумаге", - указывает Вертлиб.

"100 лет назад достаточно людей, даже если их было меньшинство, все еще верили в идеальное коммунистическое будущее, чтобы создать государственный строй на фундаменте этой веры, а талибы уже доказали, что, несмотря на мобильные телефоны и пикапы, они могут воссоздать седьмой век таким, каким они его себе представляют. Можно ли винить солдат правительственных войск Афганистана за то, что они оказали мало сопротивления талибам*, когда даже США уже заключили с ними мирное соглашение в 2020 году, а весь мир уже несколько месяцев говорил о том, что захват власти исламистами - это лишь вопрос времени?".

"Что будет теперь? В 1921-1922 годах Россию потряс небывалый голод. Погибло не менее пяти миллионов человек. Во многих регионах страны вспыхнули крестьянские восстания, которые были подавлены Красной Армией с такой же небывалой жестокостью. За гражданской войной последовали голод и террор, ознаменовав собой начало апокалиптического, а не священного времени, которое вскоре не ограничилось государствами-преемниками Российской империи".

"Аналогичная ситуация складывается и в Афганистане - нищета и голод представляют реальную угрозу, сопротивление талибам* и террор уже стали реальностью. Следует ожидать дестабилизации всего региона. Большевизм и фашизм, левый и правый тоталитаризм обусловливают друг друга. Исламизм в конечном итоге является еще одной специфической разновидностью тоталитарного правления", - говорится в статье.

"Афганистан сегодня и Россия 100 лет назад - это не просто случайное сходство, а указывающие путь параллели? К сожалению, порой история - это действительно круговорот", - заключает Вертлиб.

InoPressa