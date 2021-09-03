Новости

2021.09.03 17:06

В Вильнюсе стартовали «Дни столицы»

Радио LRT, LRT.lt2021.09.03 17:06
"Дни столицы"
"Дни столицы" / E. Blaževič/LRT nuotr.

В Вильнюсе стартовали «Дни столицы». С 3 по 5 сентября в рамках фестиваля выступят десятки артистов и музыкальных групп. Мероприятия будут проводиться на проспекте Гедиминаса, на Кафедральной и Лукишской площадях, у Белого моста.

«Фестиваль Дни столицы уже второй год подряд сталкивается с пандемическими реалиями. Поэтому при составлении программы мы думали о том, как сделать все мероприятия как можно более безопасными. Важно, чтобы участники и гости фестиваля не были постоянно на одном месте, а ходили по центральной части города», - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ руководитель компании «Вильнюсские фестивали» Ремигиюс Меркелис.

По его словам, важно, чтобы люди почувствовали пространство и соблюдали дистанцию, таким образом «все будут в безопасности и получат море удовольствия».

«Большое пространство выделено возле Белого моста, там есть и концертная зона, сцена на реке Нерис, аттракции для детей и семей, там расположены фургончики с уличной едой. С 11 часов вечера до 1 часа ночи, после всех концертов будет показана новая визуальная 3D-проекция на реке.

Самые большие концерты пройдут на Кафедральной площади, но популярные исполнители будут и на площади Кудиркос. Также пройдет книжная ярмарка, где самые крупные издательства Литвы представят новые и самые популярные издания, люди смогут вживую встретиться с любимыми писателями», - сказал Ремигиюс Меркелис.

"Дни столицы"
"Дни столицы" / E. Blaževič/LRT nuotr.

На Кафедральной площади в первый день фестиваля выступят немецкая группа De-Phazz и экстравагантный дуэт электронной музыки Beissoul & Einius. А 4 сентября тут состоится концерт «Для друзей» Гитиса Пашкявичюса и его группы.

На площади Кудирки и проспекте Гедиминаса появится "Модный" уголок. Гости фестиваля смогут оценить новейшие работы и коллекции литовских дизайнеров.

На Кафедральной площади будет проходить "Книжная ярмарка". Здесь разместятся около 30 издательств, пройдут презентации книг, встречи с писателями, иллюстраторами и художниками.

На проспекте Гедиминаса и на площади Кудирки выступят группы SKAMP, Leon Somov & Dileta, Colours of Bubbles, FC Baseball, Deeper Upper, Vilniaus energija, Jurgis Brūzgas, The Ditties, Kedrostubùra, The Swing Cats, Planeta Polar, Velvet и другие.

На сцене у Белого моста выступят Алина Орлова, Pilnatys, Migloko, Rakija Klezmer Orkestar, Baltasis Kiras, Baltic Balkan.

"Дни столицы"
"Дни столицы"
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
"Дни столицы"
"Дни столицы"
1 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
"Дни столицы"
"Дни столицы"
2 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
3 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
4 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
5 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
6 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
7 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
8 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
9 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
10 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
11 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
12 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
13 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
14 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
15 / 15E. Blaževič/LRT nuotr.
"Дни столицы"
"Дни столицы"
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
Sostinės dienos 2021
# Культура
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Каунас
1 ч. назад

Организаторы Kaunas Pride приветствуют решение суда - самоуправление согласовало маршрут

Мигранты в Друскининкай
3 ч. назад

Источники: в лагере для беженцев в Литве создается кастовая система, есть случаи сексуальной эксплуатации

Исправительное учреждение Кибартай
4 ч. назад

Расселение мигрантов в Кибартай: местная община обеспокоена – Билотайте обещает сохранить рабочие места

Ольга Карач
4 ч. назад

В Беларуси активистка Ольга Карач включена в список террористов

Митинг у Сейма
4 ч. назад

Эхо митинга: 38 человек подозреваются в организации беспорядков у здания Сейма

Афганистан
5 ч. назад

Премьер Литвы и лидеры из других стран призывают афганские власти обеспечить права женщин

Вильнюс
5 ч. назад

В Литве - 819 новых случаев коронавируса

ABBA
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
6 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ABBA выпустила новые песни. Фанов ждет альбом

Мигранты в Литве
7 ч. назад

Мигранты на границах Беларуси и ЕС: что намерены делать в Брюсселе

Мигранты в Литве
7 ч. назад

За месяц в Литву не смогли попасть 2 тыс. нелегальных мигрантов

Мигранты в Литве
2021.09.03 10:22

Мигранты на границах Беларуси и ЕС: что намерены делать в Брюсселе

Мигранты в Друскининкай
2021.09.03 14:28

Источники: в лагере для беженцев в Литве создается кастовая система, есть случаи сексуальной эксплуатации

Вильнюс
2021.09.03 11:53

В Литве - 819 новых случаев коронавируса

2021.09.03 08:34

"Новая газета" получила запись совещания по фальсификации выборов

ABBA
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.09.03 11:13
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ABBA выпустила новые песни. Фанов ждет альбом

Арвидас Анушаускас
2021.09.03 09:58

Анушаускас прокомментировал статью о возможной провокации белорусских военных

Исправительное учреждение Кибартай
2021.09.03 13:27

Расселение мигрантов в Кибартай: местная община обеспокоена – Билотайте обещает сохранить рабочие места

Мигранты в Литве
2021.09.03 10:13

За месяц в Литву не смогли попасть 2 тыс. нелегальных мигрантов

Ольга Карач
2021.09.03 12:57

В Беларуси активистка Ольга Карач включена в список террористов

Митинг у Сейма
2021.09.03 12:33

Эхо митинга: 38 человек подозреваются в организации беспорядков у здания Сейма