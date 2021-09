В Вильнюсе стартовали «Дни столицы». С 3 по 5 сентября в рамках фестиваля выступят десятки артистов и музыкальных групп. Мероприятия будут проводиться на проспекте Гедиминаса, на Кафедральной и Лукишской площадях, у Белого моста.

«Фестиваль Дни столицы уже второй год подряд сталкивается с пандемическими реалиями. Поэтому при составлении программы мы думали о том, как сделать все мероприятия как можно более безопасными. Важно, чтобы участники и гости фестиваля не были постоянно на одном месте, а ходили по центральной части города», - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ руководитель компании «Вильнюсские фестивали» Ремигиюс Меркелис.

По его словам, важно, чтобы люди почувствовали пространство и соблюдали дистанцию, таким образом «все будут в безопасности и получат море удовольствия».



«Большое пространство выделено возле Белого моста, там есть и концертная зона, сцена на реке Нерис, аттракции для детей и семей, там расположены фургончики с уличной едой. С 11 часов вечера до 1 часа ночи, после всех концертов будет показана новая визуальная 3D-проекция на реке.



Самые большие концерты пройдут на Кафедральной площади, но популярные исполнители будут и на площади Кудиркос. Также пройдет книжная ярмарка, где самые крупные издательства Литвы представят новые и самые популярные издания, люди смогут вживую встретиться с любимыми писателями», - сказал Ремигиюс Меркелис.

"Дни столицы" / E. Blaževič/LRT nuotr.

На Кафедральной площади в первый день фестиваля выступят немецкая группа De-Phazz и экстравагантный дуэт электронной музыки Beissoul & Einius. А 4 сентября тут состоится концерт «Для друзей» Гитиса Пашкявичюса и его группы.

На площади Кудирки и проспекте Гедиминаса появится "Модный" уголок. Гости фестиваля смогут оценить новейшие работы и коллекции литовских дизайнеров.

На Кафедральной площади будет проходить "Книжная ярмарка". Здесь разместятся около 30 издательств, пройдут презентации книг, встречи с писателями, иллюстраторами и художниками.

На проспекте Гедиминаса и на площади Кудирки выступят группы SKAMP, Leon Somov & Dileta, Colours of Bubbles, FC Baseball, Deeper Upper, Vilniaus energija, Jurgis Brūzgas, The Ditties, Kedrostubùra, The Swing Cats, Planeta Polar, Velvet и другие.

На сцене у Белого моста выступят Алина Орлова, Pilnatys, Migloko, Rakija Klezmer Orkestar, Baltasis Kiras, Baltic Balkan.