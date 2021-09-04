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2021.09.04 07:30

В Ватикане – благодарность И. Шимоните папе за постоянное внимание к Литве и ее жителям

BNS2021.09.04 07:30
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском / Vatican Media nuotr.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встретилась в Ватикане с папой римским Франциском, которого она поблагодарила за постоянное внимание к Литве и ее жителям.

"Нас радуют прекрасные отношения со Святым Престолом. Я очень благодарна, что вы никогда не признавали советскую оккупацию, дипломатическое представительство Литвы при Святом Престоле действовало без перерывов, а звучавшее на Радио Ватикана литовское слово было нашим голосом для мира", – приведены слова премьера в сообщении правительства.

Она также выразила поддержку деятельности Папского Престола и понтифика, целью которой является мир во всем мире, укрепление уважения к женщинам, сбережение окружающей среды, сохранение принципов человеческого достоинства.

"Литва по мере своих возможностей старается помочь тем, кто бежит от политического преследования и опасностей войны. Убежище в Литве нашли тысячи жителей Беларуси и представители гражданского общества России, бегущие от преследований режима, эвакуированные неделю назад из Кабула афганцы и их близкие", – сказала И. Шимоните.

По словам премьера, Литву и Ватикан связывает общее стремление – поддержать страны, страдающие от агрессии.

Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском / Vatican Media nuotr.

Глава правительства также от имени страны передала финансовую помощь в размере 10 тыс. евро фонду "Папа для Украины", цель которого – проявить солидарность со всеми украинцами независимо от их вероисповедания, особенно с теми, судьбы которых затронула война.

И. Шимоните подарила папе Франциску рисунок графика Эгле Куцкайте, на котором изображена часовня Святых ворот в Вильнюсе, а также фрагмент декора часовни (розы и голуби), символизирующий основные христианские ценности – чистоту души, надежду и мир.

По словам премьера, папа тепло вспоминал визит в Литву три года назад и посещение часовни Святых ворот.

После беседы с понтификом И. Шимоните встретилась с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным связям Полом Ричардом Галлахером, во время встреч обсуждались двусторонние отношения и вопросы международной политики.

Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
1 / 2Vatican Media nuotr.
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
2 / 2Vatican Media nuotr.
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
Встреча Ингриды Шимоните с папой Франциском
# Литва
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