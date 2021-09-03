В Беларуси активистка Ольга Карач включена в список террористов

КГБ Беларуси обвиняет Ольгу Карач в пособничестве в "подготовке к акту терроризма группой лиц по предварительному сговору" и "акту терроризма в отношении государственного или общественного деятеля".

Власти Беларуси включили лидера гражданской инициативы "Наш дом" Ольгу Карач в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Об этом сообщил в пятницу, 3 сентября, правозащитный центр "Весна". Комитет госбезопасности Беларуси обвиняет активистку в "пособничестве в подготовке к акту терроризма группой лиц по предварительному сговору" и "акту терроризма в отношении государственного или общественного деятеля".

Призыв к белорускам проклясть причастных к репрессиям в республике



Карач неоднократно выступала с критикой правителя республики Александра Лукашенко. В середине августа лидер инициативы "Наш дом" призвала белорусских женщин участвовать в акции "проклятия всех тех, кто причастен к репрессиям в Беларуси".

Протестные акции в Беларуси начались после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако позднее все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Беларуси.



Deutsche Welle