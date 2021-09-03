Новости

2021.09.03 12:57

В Беларуси активистка Ольга Карач включена в список террористов

Deutsche Welle2021.09.03 12:57
Ольга Карач
Ольга Карач / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

КГБ Беларуси обвиняет Ольгу Карач в пособничестве в "подготовке к акту терроризма группой лиц по предварительному сговору" и "акту терроризма в отношении государственного или общественного деятеля".

Власти Беларуси включили лидера гражданской инициативы "Наш дом" Ольгу Карач в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Об этом сообщил в пятницу, 3 сентября, правозащитный центр "Весна". Комитет госбезопасности Беларуси обвиняет активистку в "пособничестве в подготовке к акту терроризма группой лиц по предварительному сговору" и "акту терроризма в отношении государственного или общественного деятеля".

Призыв к белорускам проклясть причастных к репрессиям в республике

Карач неоднократно выступала с критикой правителя республики Александра Лукашенко. В середине августа лидер инициативы "Наш дом" призвала белорусских женщин участвовать в акции "проклятия всех тех, кто причастен к репрессиям в Беларуси".

Протестные акции в Беларуси начались после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако позднее все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Беларуси.

Deutsche Welle

Ольга Карач
Ольга Карач
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ольга Карач
# В мире# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Исправительное учреждение Кибартай
2 мин. назад

Расселение мигрантов в Кибартай: местная община обеспокоена – Билотайте обещает сохранить рабочие места

Митинг у Сейма
56 мин. назад

Эхо митинга: 38 человек подозреваются в организации беспорядков у здания Сейма

Афганистан
1 ч. назад

Премьер Литвы и лидеры из других стран призывают афганские власти обеспечить права женщин

Вильнюс
1 ч. назад

В Литве - 819 новых случаев коронавируса

ABBA
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ABBA выпустила новые песни. Фанов ждет альбом

Мигранты в Литве
3 ч. назад

Мигранты на границах Беларуси и ЕС: что намерены делать в Брюсселе

Мигранты в Литве
3 ч. назад

За месяц в Литву не смогли попасть 2 тыс. нелегальных мигрантов

Арвидас Анушаускас
3 ч. назад

Анушаускас прокомментировал статью о возможной провокации белорусских военных

В. Путин и Д. Байден
3 ч. назад

Константин Эггерт. Почему Путин и Байден смогут договориться

4 ч. назад

"Новая газета" получила запись совещания по фальсификации выборов

На польско-белорусской границе
2021.09.02 13:38

Литовский политолог: что стоит за планами Польши ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью?

Baltic Pride в Вильнюсе (2019 год)
2021.09.02 14:15

В субботу в Каунасе пройдет Kaunas Pride - ожидается около 1 тыс. участников

Александр Лукашенко
2021.09.02 13:47

ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против Лукашенко

Мигранты в Литве
2021.09.03 10:22

Мигранты на границах Беларуси и ЕС: что намерены делать в Брюсселе

2021.09.03 08:34

"Новая газета" получила запись совещания по фальсификации выборов

Г. Науседа
2021.09.02 17:03

Науседа высказался против усыновления гомосексуалами детей

Мигранты в Литве
2021.09.03 10:13

За месяц в Литву не смогли попасть 2 тыс. нелегальных мигрантов

Арвидас Анушаускас
2021.09.03 09:58

Анушаускас прокомментировал статью о возможной провокации белорусских военных

Юрий Дмитриев
2021.09.02 13:43

Верховный суд России пересмотрит дело историка Юрия Дмитриева

В. Путин и Д. Байден
2021.09.03 09:41

Константин Эггерт. Почему Путин и Байден смогут договориться