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2021.09.03 14:28

Источники: в лагере для беженцев в Литве создается кастовая система, есть случаи сексуальной эксплуатации

BNS, LRT.lt2021.09.03 14:28
Мигранты в Друскининкай
Мигранты в Друскининкай / D. Umbraso/LRT nuotr.

В лагере для беженцев в литовском Руднинкай формируется так называемая кастовая система, фиксируются также случаи сексуальной эксплуатации, а некоторые наиболее бедные мигранты вынуждены заниматься проституцией среди мужчин, сообщил портал 15min.lt, ссылаясь на информацию "Красного Креста".

По данным портала, касты в лагере формируются по национальному, расовому признаку, по признаку гражданства: к так называемой "высшей" касте относятся арабы и курды, к "низшей" – мигранты из государств Африки, Афганистана, Сирии.

"Низшей" кастой в Рудининкай и в других лагерях становятся граждане Шри-Ланки, Индии и других государств региона. Иерархия также зависит от финансового положения и регулируется по принципу физической силы.

У более слабых жителей лагерей вымогают деньги за пользование душем, представители разных "каст" пользуются разными туалетами.

Источники также сообщили порталу о существующей в лагере сексуальной эксплуатации и проституции. Об этом сообщили двое проживающих в лагере мигрантов. Они также сообщили, что могут приобретать у некоторых должностных лиц сигареты и алкоголь.

В лагере мигрантов Руднинкай поселено около 750 мужчин. Самому молодому его жителю 12 лет.

Мигранты в Друскининкай
Лагерь беженцев в Руднинкай
Мигранты в Друскининкай
Мигранты в Друскининкай
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Лагерь беженцев в Руднинкай
Лагерь беженцев в Руднинкай
2 / 2AP nuotr.
Мигранты в Друскининкай
Лагерь беженцев в Руднинкай
# Литва
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