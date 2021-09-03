"Новая газета" получила запись совещания по фальсификации выборов

"Новая газета" получила аудиозапись с совещания в подмосковном Королёве, на котором, как утверждается, обсуждается подготовка к фальсификации предстоящих выборов в Госдуму. На аудиозаписи главам избирательных комиссий ставят задачи по количеству голосов за определённых кандидатов и объясняют, как именно этот результат будет обеспечиваться. "Новая газета" опубликовала фрагменты аудиозаписи в своём материале. Запись журналистам передал один из участников совещания. "Новая газета" предполагает, что инструктаж проводила советник главы Королёва Жанна Прокофьева. Аудио независимо друг от друга послушали три человека, в разговоре с журналистами они предположили, что это может быть она. Ведущая инструктажа для глав избиркомов заявляет, что для "конкретной партии" требуется результат в 42–45% по партийным спискам. Журналисты утверждают, ссылаясь на аудиозапись, что такую задачу поставило Главное управление территориальной политики правительства Московской области на заседании штаба по выборам в 125-м избирательном округе. Сообщается, что на нём же глава Королёва Александр Ходырев представил доклад о том, как будет достигаться нужный на выборах результат.

Запись журналистам передал один из участников совещания. "Новая газета" предполагает, что инструктаж проводила советник главы Королёва Жанна Прокофьева. Аудио независимо друг от друга послушали три человека, в разговоре с журналистами они предположили, что это может быть она.

Ведущая инструктажа для глав избиркомов заявляет, что для "конкретной партии" требуется результат в 42–45% по партийным спискам. Журналисты утверждают, ссылаясь на аудиозапись, что такую задачу поставило Главное управление территориальной политики правительства Московской области на заседании штаба по выборам в 125-м избирательном округе. Сообщается, что на нём же глава Королёва Александр Ходырев представил доклад о том, как будет достигаться нужный на выборах результат.

"Инструктор" также спросила глав избиркомов, знают ли они фамилии кандидатов по 125-му и по 9-му одномандатным округам. Получив отрицательный ответ, она назвала кандидатов от "Единой России" в Госдуму Сергея Пахомова и в Мособлдуму Сергея Керселяна. "Чтобы все прошло как белый лист: чисто, без замечаний, без заявлений, без жалоб, без нарушений избирательного законодательства", – передала просьбу вышестоящего начальства ведущая инструктажа.



На собрании присутствовали двое мужчин, которых "инструктор" представила как Сергей Викторович и Павел Владимирович. В администрации Королёва с точно такими же именами и отчествами работают два заместителя главы города - Сергей Викторович Иванов и Павел Владимирович Котов.