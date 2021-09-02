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2021.09.02 13:47

ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против Лукашенко

Deutsche Welle2021.09.02 13:47
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

В Евросоюзе одной из причин подготовки нового пакета санкций в отношении режима Александра Лукашенко называют использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Европейский Союз начинает подготовку нового, пятого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом сообщил в четверг, 2 сентября, заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь. Он выступал на слушаниях в комитете по иностранным дела Европарламента, посвященных ситуации на границе ЕС с Беларусью, передает корреспондент DW.

"Последние действия режима Лукашенко, а именно инструментализация мигрантов государством, является вопиющим пренебрежением международных норм. Это точно не изменит нашу решимость и точно не поможет в отмене санкций в отношении Беларуси, а совсем наоборот", - заявил Девинь. "Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно, государствами-членами ЕС", - добавил чиновник.

Ранее Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и за последующие подавления протестов. В санкционном списке находятся в общей сложности 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий. Кроме этого, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси. В частности, они ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

Deutsche Welle

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
1 / 1AP nuotr.
Александр Лукашенко
# В мире# Беларусь
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