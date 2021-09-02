В субботу в Каунасе пройдет Kaunas Pride - ожидается около 1 тыс. участников

В субботу в Каунасе пройдет шествие за права гомосексуалистов и трансгендеров Kaunas Pride. Организаторы надеются, что в нем примут участие около 1 тысячи человек.

Один из представителей Kaunas Pride Рокас Будраускас отметил, что шествие начнется в полдень, у собора, пройдет по Алее Лайсвес до ее конца и обратно.

Он убежден в том, что мероприятие будет проходить в безопасной обстановке, лишь выразил сожаление о том, что самоуправление своими запретами создает "небезопасное положение для горожан".



«Каунас действительно готов. Насколько мы поговорили с полицейскими, (...) на самом деле там будет много охраны - как вокруг аллеи Лайсвес, так и в окрестностях. Так что безопасность нас не очень беспокоит», - сказал Р. Будраускас.



Председатель Cейма Виктория Чмилите-Нильсен после встречи с организаторами шествия сказала, что не сможет в нем участвовать, поскольку в субботу в Вильнюсе должна будет принять еврокомиссара.

В четверг представители ЛГБТ-сообщества вручили спикеру список своих требований из 14 пунктов.



«Мы требуем права на брак, партнерство и усыновление. Мы считаем, что необходимо обеспечить эти права для всего литовского народа. Мы требуем социальных гарантий и услуг для всех без дискриминации по признаку семейного положения (...) Мы требуем, чтобы Закон о защите несовершеннолетних от негативной информации, который дискриминирует ЛГБТ-сообщество, был изменен», - заявил Рокас Будраускас.

Г. Науседа / D. Umbraso/LRT nuotr.

Тем временем, президент Гитанас Науседа говорит, что сделает все возможное, чтобы требования участников Kaunas Pride по поводу вопроса усыновления не были выполнены.

«Я против таких требований и считаю, что они не будут реализованы в Литве. Я как президент сделаю все, что в моих силах, чтобы такие требования в настоящий момент не могли быть выполнены», - сказал президент во время своего визита в Алитусский район.

По его словам, эта инициатива может быть реализована только путем внесения изменений в Конституцию Литвы.