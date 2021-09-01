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2021.09.01 16:30

Кабмин одобрил предложение повысить минимальную зарплату до 730 евро

BNS, LRT.lt2021.09.01 16:30

Правительство Литвы в среду по сути одобрило предложение повысить со следующего года минимальную месячную зарплату (ММЗ) с 642 евро до 730 евро.

Министерство социальной защиты и труда предлагает с января повысить ММЗ на 88 евро, или на 13,7%.

Министр Моника Навицкене на совещании правительства сказала, что такое предложение вносится после того, как Министерство финансов обновило прогнозы экономического развития.

"Растет число людей, которые приобрели иммунитет к COVID-19, ограничений хозяйственной деятельности почти не осталось, становится меньше неработающих и растет число рабочих мест, а экономисты прогнозируют стремительный экономический рост", – сказала она для пресс-релиза.

Как сообщает министерство, это будет одно из наиболее значительных повышений ММЗ за десятилетие. Последний раз ММЗ повышалась в 2013 году – на 43 евро.

Ранее предлагалось повысить ММЗ на 61 евро (9,5%) до 703 евро.

В пятницу предложение будет внесено в Трехсторонний совет, а окончательное решение правительство должно принять в октябре, когда в Сейм будет внесен проект бюджета 2022 года.

Трудовой кодекс намечает, что ММЗ можно платить только за неквалифицированную работу.

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
# Литва
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